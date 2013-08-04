В Иране приведен к присяге новый президент

Также он обнародовал сегодня список членов нового кабинета министров, первым вице-президентом стал Эсхак Джахангири.

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Видный религиозный и политический деятель, 64-летний Роухани был избран Президентом Ирана 15 июня, передает ИТАР-ТАСС.

На Западе и в самом Иране надеются, что при новом президенте страны удастся решить проблему иранской ядерной программы, и что путем прагматической внешней политики он добьется улучшения отношений с Евросоюзом и США и отмены международных санкций.

Однако 1 августа американские конгрессмены одобрили ужесточение санкций против Ирана. Законопроект предусматривает введение новых барьеров для импорта нефти из Ирана. В нем, в частности, провозглашается цель полностью блокировать продажу иранской нефти на мировых рынках к 2015 году.