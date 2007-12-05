Тимошенко нашла общий интерес с Москвой

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что нынешнее правительство будет отвечать за провал энергетической политики и содействие коррупции в топливно-энергетическом комплексе.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Ю.ТИМОШЕНКО относительно договоренности Украины и России о повышении в 2008 году цены на газ до 179,5 дол. за тыс. куб. г.

“Установление цены на российский газ для Украины 179,5 долларов за тысячу кубических метров свидетельствует о полном и безусловном провале, как энергетической политики правительства ЯНУКОВИЧА в частности, так и всей политики этого правительства в целом”, - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и возглавляемая им Партия регионов шли на выборы “под лозунгами дешевого газа из России, а в результате мы получили одну из самых высоких цен в Восточной Европе”.

Лидер БЮТ отметила, что это произошло при том, что Россия сначала соглашалась на цену 160 долларов за тысячу кубов. “Но, как видим, дельцы из правительства ЯНУКОВИЧА после „тяжких и изнурительных переговоров” все же смогли убедить менеджмент „Газпрома” накинуть нам еще 20 долларов. Очевидно, что эти 20 долларов осядут в бездонных карманах руководителей компании „РосУкрЭнерго””, - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она напомнила, что председатель совета директоров „Газпрома” Дмитрий МЕДВЕДЕВ еще в начале октября этого года выразил готовность отказаться от посреднических услуг компании „РосУкрЭнерго” при поставках газа в Украину. “То есть, России „РосУкрЭнерго” не нужна. Однако она очень нужна ЯНУКОВИЧУ и его министрам”, - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она отметила, что вместо этого цена на транзит российского газа по территории Украины фактически не возросла. “В то время как Европа берет за транзит в несколько раз больше, Украина получает какие-то несчастные копейки. Цена на газ за последние два года возросла втрое, а цена за транзит - всего на 6%. Как можно назвать такую политику? Газохранилища Украины отданы на откуп тому же „РосУкрЭнерго” по цене в 25 раз меньшей реальной. Как назвать такое? – Это полномасштабная коррупция, которая угрожает основам энергетической безопасности Украины”, - подчеркнула лидер БЮТ.

По ее словам, энергетическая политика правительства В.ЯНУКОВИЧА ”полностью отвечает интересам премьера и его отдельных министров, но не имеет никакого отношения к национальным интересам Украины”.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что сразу после формирования нового профессионального демократического правительства у Украины есть шанс начать новый конструктивный разговор с российскими коллегами, который исключит посредников в энергетических отношениях между Украиной и Россией.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 дол. за тыс. куб. м.

Ставка транзита по территории Украины будет составлять 1,7 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км., по территории России для Украины - 1,7 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Цена природного газа для Украины в 2007 году составляет 130 дол. за тыс. куб. м на украинской границе, плата за транзит газа по территории Украины - 1,6 дол. за тыс. куб. м на 100 км. расстояния.