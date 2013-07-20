Freedom House требует расследовать избиение журналистов на Майдане

Международная правозащитная организация Freedom House призывает правительство Украины провести расследование заявлений об избиении журналистов, которые освещали акцию на столичном Майдане Незалежности в ночь на 19 июля.

Об этом говорится в заявлении, которое размещено на официальном сайте Freedom House.

В нем отмечается, что журналисты Дмитрий Демишев и Андрей Ковалев с «5 канала» были избиты, а около 10 демонстрантов были задержаны «Беркутом» в центре Киева.

В заявлении выражается обеспокоенность по поводу того, что участились случаи насилия в отношении журналистов, которые освещает общественные акции. При этом напоминается об инциденте в мае 2013 года, когда милиция не вмешалась в ситуацию, когда били журналистов.

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Как сообщал УНИАН, по меньшей мере, трое журналистов «5 канала» пострадали во время разгона бойцами спецподразделения МВД "Беркут" митинга в центре Киева в ночь на 19 июля.

Митинг проводили жители пгт Врадиевка Николаевской области. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты. В полночь милиция начала сносить палатки, установленные активистами. Людей били, выхватывали из толпы по одному. Среди пострадавших журналистов "5 канала" - Ковалев. Врачи зафиксировали у него ушибы спины и головы.

19 июля совет Независимого медиа-профсоюза и Национальный союз журналистов Украины обратились к Президенту Виктору Януковичу с требованием уволить министра внутренних дел Виталия Захарченко и провести реформу милиции.

На пресс-конференции, комментируя информацию представителей "5 канала" о том, что они получили телесные повреждения от сотрудников «Беркута», начальник ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Коряк заявил, что считает эти заявления попыткой искусственно создать социальную напряженность. "Никто никого не бил", - сказал Коряк.

По словам Коряка, при сносе палаток пострадавших журналистов не было.

"Не злоупотребляйте терпением милиции, единственная просьба: не подходите очень близко, не лезьте в эпицентр", - отметил Коряк. "Не нужно претензий, что избили журналистов. Между нами не должно быть непонимания", - сказал он, добавив, что и журналистам, и сотрудникам милиции нужно уважать работу друг друга.