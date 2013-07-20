Freedom House требует расследовать избиение журналистов на Майдане
Freedom House призывает правительство Украины провести расследование заявлений об избиении журналистов.
Международная правозащитная организация Freedom House призывает правительство Украины провести расследование заявлений об избиении журналистов, которые освещали акцию на столичном Майдане Незалежности в ночь на 19 июля.
Об этом говорится в заявлении, которое размещено на официальном сайте Freedom House.
В нем отмечается, что журналисты Дмитрий Демишев и Андрей Ковалев с «5 канала» были избиты, а около 10 демонстрантов были задержаны «Беркутом» в центре Киева.
В заявлении выражается обеспокоенность по поводу того, что участились случаи насилия в отношении журналистов, которые освещает общественные акции. При этом напоминается об инциденте в мае 2013 года, когда милиция не вмешалась в ситуацию, когда били журналистов.
По теме: На упреки журналистов в МВД ответили: Не злоупотребляйте терпением и не лезьте в эпицентр
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере, трое журналистов «5 канала» пострадали во время разгона бойцами спецподразделения МВД "Беркут" митинга в центре Киева в ночь на 19 июля.
Митинг проводили жители пгт Врадиевка Николаевской области. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты. В полночь милиция начала сносить палатки, установленные активистами. Людей били, выхватывали из толпы по одному. Среди пострадавших журналистов "5 канала" - Ковалев. Врачи зафиксировали у него ушибы спины и головы.
19 июля совет Независимого медиа-профсоюза и Национальный союз журналистов Украины обратились к Президенту Виктору Януковичу с требованием уволить министра внутренних дел Виталия Захарченко и провести реформу милиции.
На пресс-конференции, комментируя информацию представителей "5 канала" о том, что они получили телесные повреждения от сотрудников «Беркута», начальник ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Коряк заявил, что считает эти заявления попыткой искусственно создать социальную напряженность. "Никто никого не бил", - сказал Коряк.
По словам Коряка, при сносе палаток пострадавших журналистов не было.
"Не злоупотребляйте терпением милиции, единственная просьба: не подходите очень близко, не лезьте в эпицентр", - отметил Коряк. "Не нужно претензий, что избили журналистов. Между нами не должно быть непонимания", - сказал он, добавив, что и журналистам, и сотрудникам милиции нужно уважать работу друг друга.