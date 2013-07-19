Рыбак думает, что СМИ «бессмысленно играют на нервах людей»

Информационная сбалансированность, журналистская этика и порядочность, а главное - государственнический взгляд на собственную страну не такое уже и распространенное явление на информационном рынке Украины, говорится в статье «Политические тени… и политические реальности» председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, опубликованной в парламентской газете «Голос Украины».

В статье, опубликованной сегодня, Рыбак заметил, что в последние годы «посевная кампания пессимизма находит благодатную почву во многих украинских средствах массовой информации, в первую очередь на телеканалах с общенациональной аудиторией».

По теме: Рыбак упрекает оппозицию, что она не выполняет своих функций

«В какой-то степени можно понять СМИ, которые вынуждены бороться за аудиторию и собственную популярность (а следовательно, и прибыли) на информационном рынке проверенными методами: подачей «горячих новостей», сенсаций-бабочек, бессмысленной игрой на нервах людей... Понять это можно, но оправдать - невозможно! Я верю в такую моральную категорию как «ответственность журналистики перед обществом», - отметил Рыбак.

По его словам, «эта категория, к сожалению, четко не прописана в украинском законодательстве, но СМИ как общественный институт, безусловно, должен нести ответственность перед обществом в случае нарушения основных принципов и норм этической журналистики - точности, достоверности и объективности информации».

Рыбак считает, что «зеркало прессы» отдельных печатных и электронных средств массовой информации скорее можно признать «кривым зеркалом».

Он привел несколько примеров «информационного вакуума вокруг событий в регионах, которые пришлось посетить за прошлые полгода», но которые имеют общеукраинское звучание. В частности, по его словам, речь идет об открытии в Чернигове нового самого современного корпуса областного центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение»; инвестирование «Запорожстали» четверти миллиарда гривен в модернизацию производства; финансирование АО «Мотор Сеч» лишь в первом квартале этого года почти четверти миллиарда гривен на новые технологии и переход на производство новых революционных видов продукции.

Рыбак выразил удивление, почему не интересует журналистов то, как «поразительно меняется к лучшему украинская столица».

«После нескольких застойных лет господства старой «молодой команды» благодаря усилиям правительства Азарова и новой городской администрации Киев буквально переживает инфраструктурное возрождение. Новые дорожные решения, шоссейно-железнодорожный мост через Днепр, ускоренное строительство метрополитена в южном направлении, запуск городских поездов, обновление парка общественного транспорта разблокировали «узкие места», которые создавали головную боль для сотен тысяч киевлян. Город становится более чистым и более опрятным, более пригодным для комфортной жизни взрослых и детей. Разве это не пример для решения проблем для других городов-миллионников в Украине?» - заявил председатель ВР.