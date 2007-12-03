Регионалы настаивают на тайном голосовании за спикера

Народный депутат от Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА зачвляет, что ее фракция будет настаивать на тайном голосовании при избрании председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам.

«Я стою на той позиции, что избрание председателя Верховной Рады должно быть тайным. Депутат каждый должен голосовать самостоятельно», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Она также считает, что нужно, чтобы этот процесс транслировался в прямом эфире. По ее словам, очень важно, чтобы избиратели собственными глазами могли увидеть процесс избрания спикера, подсчет голосов.

Как считает Р.БОГАТЫРЁВА, если будет проведена такая процедура, это будет первым шагом, чтобы прекратить разговоры и какие-либо обвинения в политической коррупции.

Также она сказала, что Партия регионов не оставит вне поля зрения какие-либо обвинения в якобы подкупе депутатов из других фракций. Она заявила, что все соответствующие ролики, которые транслировались по телевидению, являются безосновательными обвинениями. По ее словам, если оппоненты Партии регионов имеют такие материалы, они должны обратиться в правоохранительные органы и предоставить соответствующее подтверждение.

«Пока мы не имеем таких решений, которые бы дали основания говорить о том, что Партия регионов ведет работу по подкупу депутатов. Мне кажется, что нужно поставить вопрос… Если постоянно случается подобное с одними и теми же политическими силами – с БЮТ или НУ-НС, то мне кажется, что руководителям следует сесть и подумать, кого же мы проводим в своем списке», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА. Она предположила, что некоторые депутаты таким образом занимаются саморекламой и “накручивают миллионы долларов для того, чтобы привлекать к себе внимание”.

Р.БОГАТЫРЁВА также сообщила, что завтра на утреннем заседании парламента в первую очередь будет рассматриваться вопрос о перечне комитетов ВР и предмете ведения, после чего, в соответствии с регламентом, будут избираться руководящие органы Верховной Рады.

По ее словам, в частности, завтра на рассмотрение парламента будет вынесен вопрос о предмете ведения комитета ВР по евроинтеграции и комитета ВР по иностранным делам.