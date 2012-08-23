Кандидат от «УДАРа» идет пешком из Полтавы в Киев с бутылкой для Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Каплин заявил журналистам во время брифинга перед началом пешего хода.

По его словам, данная акция - протест против подкупа избирателей и попыток власти фальсифицировать выборы.

«Я понесу в столицу продуктовый набор, какой обычно раздают кандидаты-регионалы, чтобы растрогать своих потенциальных избирателей. В наборе: тушенка «Самовыдвиженцы», пакет гречки «Фальсификации и подкуп», сахар «Суд и ЦИК», бутылка водки «28 октября поминаем коррупцию и Партию регионов», - рассказал С.Каплин.

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Также, по словам С.Каплина, он несет письмо от простых людей к Президенту с требованиями «взамен подачек власти в виде продуктовых наборов, немедленно в полном объеме вернуть вклады Сбербанка, реально индексировать эти вклады и вернуть их людям, наказать виновных».

С.Каплин по просьбе людей также потребует возместить людям потери, которые они понесли из-за несправедливой приватизации и вернуть гражданам право свободно избирать новую власть, «новые лица» - а не подсовывать бывших мэров-мошенников, коррупционеров, помощников олигархов и их прихвостней.

По его словам, он также планирует передать В.Януковичу законопроект об отмене регистрации Партии регионов. По словам С.Каплина, ПР несет ответственность за то, что «превратили жизнь пенсионеров в выживание и страдания, за то, что в Украине царит безработица, за дорогие лекарства, высокие цены, тарифы, за то, что люди болеют и умирают от голода».

С.Каплин планирует добраться до Киева за 7 дней и 31 августа передать свои требования в Администрацию Президента.