Более 100 городов США выступят против вмешательства спецслужб в частную жизнь

Движение "Восстановите четвертую поправку" (Restore the Fourth) требует от властей соблюдать одну из наиболее известных поправок к Конституции США, которая устанавливает неприкосновенность частной жизни, сообщает РИА Новости.

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Активисты считают, что санкционируемые секретными судами программы сбора информации о жизни американцев, которые раскрыл недавно бывший технический сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, нарушают эту поправку. Они требуют создать специальную комиссию по расследованию "шпионажа внутри страны" и привлечения виновных к ответственности. Они также утверждают, что программы слежки, созданные после терактов 11 сентября 2001 года, неконституционны и должны быть немедленно прекращены.

"Наше движение намерено добиться окончания 12-летнего периода нарушений четвертой поправки и продемонстрировать необходимость вернуться к Конституции", - говорится в заявлении протестующих.

К акции присоединились такие известные интернет-сайты, как Reddit, Mozilla, Wordpress, а также ряд общественных и правозащитных организаций.