Администрация Обамы более двух лет следила за электронной почтой американцев
Администрация президента Барака Обамы более двух лет пользовалась программой по отслеживанию электронной переписки граждан США, начатой еще при Джордже Буше.
Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания.
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Согласно этим данным, до 2011 года подчиненные Обамы просили особый секретный суд продлевать программу Stellar Wind, которая перехватывала данные о том, кто, когда, с каких IP-адресов и на какие электронные адреса отправляет свои письма. Изначально эта программа была сфокусирована на слежке за почтой людей, не имеющих американского гражданства и находящихся за пределами США, однако позднее ее расширили и на американцев. При этом данные о переписке не только собирались в архив, но и анализировались при помощи специальных алгоритмов, сообщает Lenta.ru.
Программа не носила выборочного характера: анализировались как можно более обширные объемы информации. Читать письма ордер не позволял.
В Вашингтоне уже подтвердили, что такая программа существовала, но была закрыта в 2011 году «по оперативным соображениям и из-за нехватки ресурсов».
The Guardian, однако отмечает, что прекращение этой программы не привело к окончательному прекращению наблюдения за электронной почтой американцев, переписывающихся с иностранцами. По данным издания, некоторые данные собираются и по сей день. В декабре 2012 года Агентство национальной безопасности запустило программу, позволяющую анализировать интернет-коммуникации людей даже в том, случае, если один из участников переписки находится в США.
Ранее The Guardian уже предала гласности существование программ, отслеживающих данные о телефонных звонках внутри США и слежке за иностранным интернет-трафиком. Источником этих сведений стал бывший технический сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, сбежавший из страны с большим объемом информации о тайных электронных программах США.