Администрация Обамы более двух лет следила за электронной почтой американцев

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания.

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Согласно этим данным, до 2011 года подчиненные Обамы просили особый секретный суд продлевать программу Stellar Wind, которая перехватывала данные о том, кто, когда, с каких IP-адресов и на какие электронные адреса отправляет свои письма. Изначально эта программа была сфокусирована на слежке за почтой людей, не имеющих американского гражданства и находящихся за пределами США, однако позднее ее расширили и на американцев. При этом данные о переписке не только собирались в архив, но и анализировались при помощи специальных алгоритмов, сообщает Lenta.ru.

Программа не носила выборочного характера: анализировались как можно более обширные объемы информации. Читать письма ордер не позволял.

В Вашингтоне уже подтвердили, что такая программа существовала, но была закрыта в 2011 году «по оперативным соображениям и из-за нехватки ресурсов».

The Guardian, однако отмечает, что прекращение этой программы не привело к окончательному прекращению наблюдения за электронной почтой американцев, переписывающихся с иностранцами. По данным издания, некоторые данные собираются и по сей день. В декабре 2012 года Агентство национальной безопасности запустило программу, позволяющую анализировать интернет-коммуникации людей даже в том, случае, если один из участников переписки находится в США.

Ранее The Guardian уже предала гласности существование программ, отслеживающих данные о телефонных звонках внутри США и слежке за иностранным интернет-трафиком. Источником этих сведений стал бывший технический сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, сбежавший из страны с большим объемом информации о тайных электронных программах США.