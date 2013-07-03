Яценюк - регионалам: Мы по сравнению с вами в десять раз умнее
13:32, 03 июля 2013Политика
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Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк требует от Верховной Рады срочно рассмотреть евроинтеграционные законопроекты.
Яценюк считает, что регионалы его не перехитрят
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления в парламенте.
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“Сегодня Партия регионов хотела совершить провокацию в том, чтобы оппозиция заблокировала Верховную Раду Украины, а затем возложить на оппозицию ответственность за то, что якобы не принимаются европейские законы. Мы по сравнению с вами в десять раз умнее, и именно поэтому мы сейчас требуем от вас принятия всех законов об интеграции Украины в Европейский Союз”, - отметил Яценюк.
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