Яценюк - регионалам: Мы по сравнению с вами в десять раз умнее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления в парламенте.

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“Сегодня Партия регионов хотела совершить провокацию в том, чтобы оппозиция заблокировала Верховную Раду Украины, а затем возложить на оппозицию ответственность за то, что якобы не принимаются европейские законы. Мы по сравнению с вами в десять раз умнее, и именно поэтому мы сейчас требуем от вас принятия всех законов об интеграции Украины в Европейский Союз”, - отметил Яценюк.