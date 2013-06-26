Азаров предупредил оппозицию, что «взлетная полоса» евроинтеграции заканчивается

Премьер-министр Николай Азаров считает, что время, потраченное на блокирование работы Верховной Рады, отдаляет Украину от евроинтеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

"На Верховную Раду Украины положена большая историческая ответственность. Я очень хочу, чтобы это понял каждый народный депутат. Время, потраченное на блокирование работы парламента, отдаляет нас от определенной украинским обществом цели стать частью объединенной Европы. Не от правительства сейчас зависит, а от Верховной Рады, потому что большинство вопросов касаются законодательных решений Верховной Рады. И это было подчеркнуто на заседании", - сказал Азаров.

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Он отметил, что во время его визита в Люксембург 24 июня комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле призвал украинскую оппозицию работать совместно с властью по вопросам европейской интеграции.

«Потому что, как он выразился, «взлетная полоса заканчивается». Мы призываем к тому же. Отбросить политические амбиции и эгоизм ради большой национальной цели», - сказал Азаров.