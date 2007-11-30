Михаил Поживанов предлагает избирать глав городов как президента

В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей», который касается особенностей порядка проведения выборов городских председателей.

Текст документа размещен на официальном сайте ВР. Законопроект подан народным депутатом от БЮТ Михаилом ПОЖИВАНОВЫМ.

Законопроектом предлагается ввести избрание городских председателей по мажоритарной системе абсолютного большинства. То есть избранным городским председателем будет считаться кандидат, который набрал больше половины голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании. Если в первом туре ни один кандидат не набрал больше 50% голосов, проводится второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов избирателей. Избранным по результатам второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало больше избирателей.

Кроме того, предлагается исключить возможность голосования избирателей «против всех».

В пояснительной записке в законопроект сказано, что эта позиция неоднократно критиковалась международными организациями, членами которых является Украина (ОБСЕ, Совет Европы и тому подобное). В частности, отмечалось, что голосование против всех кандидатов создает иллюзию у избирателей, что их голосование имеет значение, тогда как в действительности бюллетени, в которых избиратели проголосовали против всех, не учитываются при установлении результатов голосования наравне с бюллетенями, признанными недействительными. К тому же, голосование «против всех» усиливает политическую апатию населения.

Как сообщал УНИАН, вчера во время круглого стола на тему: «Перспективы досрочных выборов городской власти в Киеве в существующей политической ситуации» М.ПОЖИВАНОВ сообщил, что совместно с юристами и экспертами Фонда муниципальных реформ “Магдебургское право”, который он возглавляет, завершается подготовка изменений в закон о местных выборах и что уже на этой неделе этот документ будет зарегистрирован в ВР.

По словам М.ПОЖИВАНОВА, большинство киевлян сейчас не довольны городской властью только потому, что городской председатель “реально не избирался большинством киевлян”. Одним из путей решения проблемы, как отметил народный депутат, является внесение изменений в действующее законодательство, в соответствии с которыми, мэр будет избираться большинством.