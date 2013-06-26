СМИ: Для реверса газа из Словакии возможно придется строить новый газопровод

Из-за фактического блокирования Газпромом начало реверса из Словакии может быть отложен, пишет КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на свои источники в Минэнергоугля.

"Газпром" является собственником и транзитером газа как по Украине, так и по Словакии и может не сдавать газ немецкой RWE на станции Вельке-Капушаны (на украино-словацкой границе), а вправе передавать его на хабе в Баумгартене (на границе с Австрией), как пояснил член набсовета "Нафтогаза" Константин Бородин.

RWE дважды просила "Газпром" передавать газ на Вельке-Капушаны, но получала отказ.

Для поставок в Украину из Баумгартена нужен новый газопровод.

"Такой вариант рассматривается, но это требует около года и $20 млн. Поэтому надеемся договориться в ходе переговоров со Словакией",— сказал "Ъ" источник в украинском Минэнергоугле.

RWE может через суд добиться права отбирать свой газ на Вельке-Капушаны, так как, по нормам второго и третьего энергопакетов ЕС, компания вправе это делать уже на границе, говорит глава киевского Института энергостратегий Дмитрий Марунич. Требовать от Словакии следовать нормам ЕС может и Еврокомиссия. Польша и Венгрия им следуют, добавляет господин Марунич, и осуществляют реверс у границ.