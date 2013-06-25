Премьер Грузии не исключает ареста Саакашвили

15:06, 25 июня 2013
Политика
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Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили не исключает возможности ареста Президента страны Михаила Саакашвили после того, как он оставит должность по результатам президентских выборов, запланированных на октябрь.

Иванишвили назвал Президента «талантливым мастером мошенничества». Фото http://top100.rambler.ru

«Закон одинаковый для всех, и ничего нельзя исключать», – сказал Иванишвили сегодня в Иерусалиме, передает радио «Свобода».

По словам грузинского премьера, он не хочет вести переговоры с Саакашвили.

Премьер Грузии назвал Президента «талантливым мастером мошенничества» и тем, «кто не уважает грузинских законов».

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В то же время нескольким соратникам Саакашвили выдвинули обвинение, с тех пор, как коалиция Иванишвили «Грузинская мечта» победила на выборах в прошлом октябре.

Бывшего премьера Иване Мерабишвили, который является генсекретарем партии Президента Саакашвили «Единое национальное движение», арестовали в прошлом месяце по обвинению в превышении власти, хищении, подкупе избирателей и укрывательстве убийства.

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