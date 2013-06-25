Премьер Грузии не исключает ареста Саакашвили
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили не исключает возможности ареста Президента страны Михаила Саакашвили после того, как он оставит должность по результатам президентских выборов, запланированных на октябрь.
«Закон одинаковый для всех, и ничего нельзя исключать», – сказал Иванишвили сегодня в Иерусалиме, передает радио «Свобода».
По словам грузинского премьера, он не хочет вести переговоры с Саакашвили.
Премьер Грузии назвал Президента «талантливым мастером мошенничества» и тем, «кто не уважает грузинских законов».
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В то же время нескольким соратникам Саакашвили выдвинули обвинение, с тех пор, как коалиция Иванишвили «Грузинская мечта» победила на выборах в прошлом октябре.
Бывшего премьера Иване Мерабишвили, который является генсекретарем партии Президента Саакашвили «Единое национальное движение», арестовали в прошлом месяце по обвинению в превышении власти, хищении, подкупе избирателей и укрывательстве убийства.