Премьер Грузии не исключает ареста Саакашвили

«Закон одинаковый для всех, и ничего нельзя исключать», – сказал Иванишвили сегодня в Иерусалиме, передает радио «Свобода».

По словам грузинского премьера, он не хочет вести переговоры с Саакашвили.

Премьер Грузии назвал Президента «талантливым мастером мошенничества» и тем, «кто не уважает грузинских законов».

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В то же время нескольким соратникам Саакашвили выдвинули обвинение, с тех пор, как коалиция Иванишвили «Грузинская мечта» победила на выборах в прошлом октябре.

Бывшего премьера Иване Мерабишвили, который является генсекретарем партии Президента Саакашвили «Единое национальное движение», арестовали в прошлом месяце по обвинению в превышении власти, хищении, подкупе избирателей и укрывательстве убийства.