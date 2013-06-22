Вятрович: польским политикам хватило ума не говорить о геноциде

Об этом заявил историк, председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения (ЦИОД), руководитель Центра истории создания государства Украины ХХ века НАУКМА Владимир Вятрович, сообщили УНИАН в пресс-центре ЦИОД.

«Во-первых, я хотел бы сказать, что, в сущности, формулировка "этническая чистка с признаками геноцида" используется уже во второй раз. То есть ничего нового в этой формулировке нет. Потому что впервые аналогичная формулировка была использована в постановлении Сейма 2009 года», - отметил он.

Во-вторых, по мнению Вятровича, это формулировка - абсолютно не юридическая, не имеющая никаких юридических следствий. «Потому что речь не идет о геноциде, речь идет об этнической чистке с какими-то признаками геноцида. Это что-то, что вообще не отвечает каким-то юридическим классификациям того или другого преступления. В связи с этим, по моему мнению, такое определение является результатом не юридической оценки, а политического компромисса», - заявил историк.

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«С одной стороны - в угоду правым радикальным силам все-таки решили употребить это слово, по крайней мере, в такой коннотации. С другой стороны - польским политикам хватило ума не говорить о геноциде, потому что они понимали полное несоответствие термина "геноцид" по отношению к тому, что определено термином "геноцид" резолюцией ООН 1948 года и к тем событиям, которые происходили на Волыни в 1943 году», - объяснил он.

По его словам, обозначение этих событий термином «геноцид» является абсолютно некорректным с исторической точки зрения. «Потому что геноцид предусматривает лишь одну сторону, которая пострадала, и одну сторону, какая ответственна за организацию преступления. Однако когда мы говорим о польско-украинском конфликте - и украинцы, и поляки были в то же время жертвами этого конфликта и стороной, которая организовывала убийства другой стороны. Соответственно, какой-то асимметрии, которая должна была бы быть характерна геноциду, в этих событиях нет», - аргументировал Вятрович.

«Более того, в мировой истории мы не знаем ни одного примера того, чтобы геноцид организовывали не государства. Потому что, собственно, государство, государственный аппарат насилия единственный способен обеспечить такую асимметрию, когда другая сторона, над которой осуществляют геноцид, не имеет никакой возможности дать ответ», - добавил он.

Также историк отметил, что в резолюции Сената нет ни одного слова об антиукраинских акциях польского подполья. «Более того, в настоящем документе особо отмечены воины Армии Краевой, польского подполья, которое, собственно, было одним из инструментов проведения антиукраинских акций. То есть видим вполне односторонний подход, который, очевидно, не будет способствовать польско-украинскому сближению. Боюсь, что такие односторонние подходы - видеть только своих жертв, обвинять только другую сторону - могут быть подхвачены и украинскими правыми политическими силами. Очевидно, что это заведет любой диалог просто в тупик», - подчеркнул он.

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В пресс-центре Центра исследований освободительного движения напоминают, что в 1942-1947 годах проходила Вторая польско-украинская война, которая развернулась в рамках Второй мировой войны. Война шла за украинские территории, которые до 1939 года входили в состав Польши (Холмщину, Волынь, Галичину), на которых украинцы хотели создать собственное государство, а поляки хотели восстановления довоенных границ. Однако вопрос границ решился после Второй мировой без участия украинцев и поляков, после чего коммунистическая власть Советского Союза и Польши насильственно изменила этническую конфигурацию западноукраинских и восточнопольских территорий.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла резолюцию накануне 70-й годовщины Волынской трагедии, в которой признала эти события «этнической чисткой с признаками геноцида».