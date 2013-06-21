"Свобода" ответила на заявление польского Сената
Заявление польского Сената относительно 70-летия Волынских событий не способствует добрососедским отношениям и фактически перечеркивает попытки примирения в сложных вопросах исторического прошлого обоих народов, где украинцы никогда не выступали агрессорами или оккупантами.
Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода» по вопросам национальной памяти народный депутат Украины Олег Панькевич с трибуны Верховной Рады Украины.
В заявлении отмечается, что Всеукраинское объединение «Свобода» понимает важность стратегического сотрудничества Украины и Республики Польша. «В последние годы много было сделано для того, чтобы наладить добрососедские отношения между украинским и польским народами. В частности, в местных советах, где значительное представительство имеет Всеукраинское объединение «Свобода», проводится работа по улучшению трансграничного сотрудничества, развитию экономических и культурных связей. Львовский городской совет единогласно принял решение о передаче «Польского дома» в долгосрочное пользование для обеспечения национального и культурного развития польского меньшинства», - напомнил Панькевич и добавил, что во Львове открыт памятник интеллигенции, уничтоженной немецкими нацистами в 1941 году.
Однако, заметил он, «не может быть партнерства в межнациональных отношениях, если отрицается право другого народа иметь собственное национальное достоинство, собственную независимость и право на борьбу с оккупантами».
«К сожалению, большинство представителей Сената, принимая такое заявление, фактически осквернили память погибших - и поляков, и украинцев, - имея целью получение сомнительного политического капитала», – сказал представитель «Свободы» и добавил, что в заявлении указывается, что «поляки хотят примирения и дружбы с украинцами». Однако, по его словам, текст заявления содержит явные признаки ксенофобии и шовинизма относительно украинцев.
«Действия польских политиков формируют негативный имидж Украины в мире, наносят вред евроинтеграционным устремлениям украинцев», - подчеркнул Панькевич.
Он отметил, что «решение Сената, в котором польско-украинский конфликт очерчен как "этнические чистки с признаками геноцида", не соответствует исторической правде. Ведь геноцид предусматривает односторонних жертв агрессии. То есть польские политики говорят лишь о польских жертвах, и не хотят замечать тысяч убитых украинцев. Они отмечают антипольские акции УПА, но замалчивают уничтожение украинцев воинами Армии Краевой. В постановлении использована ничем не обоснованная цифра – 100 тысяч польских жертв, что также является политической спекуляцией на памяти людей, которые погибли в конфликте».
По убеждению «Свободы», «применение термина "геноцид" к этим событим является неприемлемым, поскольку не соответствует юридическому определению, принятому ООН в 1948 году». «В мировой истории нет ни одного случая геноцида, организованного не государством. Если применять подходы польских политиков к уничтожению украинских сел Сагрынь, Павлокома, Верховины и десятков, если не сотен, других, то также сможем их квалифицировать как "этнические чистки с признаками геноцида", - заявил Панькевич, напомнив, что «автор термина «геноцид» – всемирно известный юрист Рафаэль Лемкин примером геноцида называл уничтожение польским войском украинского села Завадка Мороховская».
«Применение термина "геноцид" является неприемлемым и с политической точки зрения, ведь отрицает прежние приязненные отношения между Украиной и Польшей, является манипулированием памятью о прошлом, порождает новые конфликты», - заявили в «Свободе». Они считают «искусственное заострение дискуссий вокруг вопросов польско-украинского конфликта, которые уже получили политическую оценку руководства Украины и Польши в 2003 году, играющим на руку России, где происходит опасная реабилитация сталинизма. Разговоры о "геноциде на Волыни", среди прочего, имеют цель помешать распространению правды о Голодоморе как геноциде, который унес жизни миллионов украинцев».
«Свобода» призывает «украинское общество дать оценку антиукраинским действиям, которые сегодня происходят за пределами нашего государства, а также дать надлежащую оценку «пятой колонне», которой является сегодняшний правящий режим, которому безразличны национальные интересы». «Свобода» также призывает «должным образом чествовать память украинцев, которые погибли от разных оккупационных режимов, в том числе польского. В частности, тех украинцев, которые погибли в результате действий подразделений Армии Краевой и Батальонов Хлопских, отметить годовщину трагических событий, связанных с депортацией украинцев с их этнических земель в 1944 – 1947 годах, уничтожение украинских сел на территории Холмщины, Надсянья и Лемкивщины в течение 1944-1945 годов».
Поэтому «Свобода» предлагает принять Закон «О статусе депортированных украинцев», а также провести парламентские слушания по этой проблеме в 2013 г.
Польскую сторону «Свобода» призывает перейти от взаимных обвинений к конструктивному диалогу и акцентировать внимание на праздновании дат и событий, когда украинцы и поляки помогали друг другу во время защиты своих общих интересов».