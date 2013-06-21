"Свобода" ответила на заявление польского Сената

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода» по вопросам национальной памяти народный депутат Украины Олег Панькевич с трибуны Верховной Рады Украины.

В заявлении отмечается, что Всеукраинское объединение «Свобода» понимает важность стратегического сотрудничества Украины и Республики Польша. «В последние годы много было сделано для того, чтобы наладить добрососедские отношения между украинским и польским народами. В частности, в местных советах, где значительное представительство имеет Всеукраинское объединение «Свобода», проводится работа по улучшению трансграничного сотрудничества, развитию экономических и культурных связей. Львовский городской совет единогласно принял решение о передаче «Польского дома» в долгосрочное пользование для обеспечения национального и культурного развития польского меньшинства», - напомнил Панькевич и добавил, что во Львове открыт памятник интеллигенции, уничтоженной немецкими нацистами в 1941 году.

Однако, заметил он, «не может быть партнерства в межнациональных отношениях, если отрицается право другого народа иметь собственное национальное достоинство, собственную независимость и право на борьбу с оккупантами».

«К сожалению, большинство представителей Сената, принимая такое заявление, фактически осквернили память погибших - и поляков, и украинцев, - имея целью получение сомнительного политического капитала», – сказал представитель «Свободы» и добавил, что в заявлении указывается, что «поляки хотят примирения и дружбы с украинцами». Однако, по его словам, текст заявления содержит явные признаки ксенофобии и шовинизма относительно украинцев.

«Действия польских политиков формируют негативный имидж Украины в мире, наносят вред евроинтеграционным устремлениям украинцев», - подчеркнул Панькевич.

Он отметил, что «решение Сената, в котором польско-украинский конфликт очерчен как "этнические чистки с признаками геноцида", не соответствует исторической правде. Ведь геноцид предусматривает односторонних жертв агрессии. То есть польские политики говорят лишь о польских жертвах, и не хотят замечать тысяч убитых украинцев. Они отмечают антипольские акции УПА, но замалчивают уничтожение украинцев воинами Армии Краевой. В постановлении использована ничем не обоснованная цифра – 100 тысяч польских жертв, что также является политической спекуляцией на памяти людей, которые погибли в конфликте».

По убеждению «Свободы», «применение термина "геноцид" к этим событим является неприемлемым, поскольку не соответствует юридическому определению, принятому ООН в 1948 году». «В мировой истории нет ни одного случая геноцида, организованного не государством. Если применять подходы польских политиков к уничтожению украинских сел Сагрынь, Павлокома, Верховины и десятков, если не сотен, других, то также сможем их квалифицировать как "этнические чистки с признаками геноцида", - заявил Панькевич, напомнив, что «автор термина «геноцид» – всемирно известный юрист Рафаэль Лемкин примером геноцида называл уничтожение польским войском украинского села Завадка Мороховская».

«Применение термина "геноцид" является неприемлемым и с политической точки зрения, ведь отрицает прежние приязненные отношения между Украиной и Польшей, является манипулированием памятью о прошлом, порождает новые конфликты», - заявили в «Свободе». Они считают «искусственное заострение дискуссий вокруг вопросов польско-украинского конфликта, которые уже получили политическую оценку руководства Украины и Польши в 2003 году, играющим на руку России, где происходит опасная реабилитация сталинизма. Разговоры о "геноциде на Волыни", среди прочего, имеют цель помешать распространению правды о Голодоморе как геноциде, который унес жизни миллионов украинцев».

«Свобода» призывает «украинское общество дать оценку антиукраинским действиям, которые сегодня происходят за пределами нашего государства, а также дать надлежащую оценку «пятой колонне», которой является сегодняшний правящий режим, которому безразличны национальные интересы». «Свобода» также призывает «должным образом чествовать память украинцев, которые погибли от разных оккупационных режимов, в том числе польского. В частности, тех украинцев, которые погибли в результате действий подразделений Армии Краевой и Батальонов Хлопских, отметить годовщину трагических событий, связанных с депортацией украинцев с их этнических земель в 1944 – 1947 годах, уничтожение украинских сел на территории Холмщины, Надсянья и Лемкивщины в течение 1944-1945 годов».

Поэтому «Свобода» предлагает принять Закон «О статусе депортированных украинцев», а также провести парламентские слушания по этой проблеме в 2013 г.

Польскую сторону «Свобода» призывает перейти от взаимных обвинений к конструктивному диалогу и акцентировать внимание на праздновании дат и событий, когда украинцы и поляки помогали друг другу во время защиты своих общих интересов».