Лукашенко: Об отсутствии свободы слова в Беларуси говорят лицемерные люди

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, выступая сегодня на пленарном заседании XV Всемирного конгресса русской прессы Александр Лукашенко, в частности заявил: «Беларусь часто упрекают в отсутствии свободы слова. Вообще, в этом смешно сегодня упрекать с появлением Интернета. Обычно об этом говорят лицемерные люди. Сами они прекрасно понимают, что нет в мире абсолютной свободы. Тот, кто независим от правительства, зависим от собственника издания, от рекламодателей, от капризов публики, в конце концов, от ошибок, эмоций и заблуждений собственных журналистов».

XV Всемирный конгресс русской прессы начал работу в Минске сегодня, 20 июня. Форум организован Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП), информационным агентством БелТА при поддержке информационного агентства России ИТАР-ТАСС, Министерства информации, Министерства иностранных дел и других органов государственного управления Беларуси.

В мероприятии принимают участие журналисты из трехсот средств массовой информации – газет, журналов, информационных агентств, интернет-изданий, телеканалов, радиостанций и программ регионального радиовещания.

На пленарном заседании присутствуют государственные и общественные деятели России, представители органов госуправления Беларуси, студенты и преподаватели Института журналистики БГУ.

До этого форумы проводились в Москве, Сочи (Россия), Нью-Йорке (США), Киеве (Украина), Берлине (Германия), Баку (Азербайджан), Астане (Казахстан), Софии (Болгария), Париже (Франция), Тель-Авиве (Израиль) и в других городах мира.

Справка УНИАН. Всемирный конгресс русской прессы – это традиционная ежегодная встреча руководителей русскоязычных СМИ зарубежья, России, других иностранных СМИ, на которой обсуждаются актуальные вопросы развития мирового русскоязычного информационного пространства, сохранения русского языка, четвертого по распространенности в мире.

ВАРП была создана в июне 1999 года в Москве на Первом Всемирном конгрессе русской прессы. Учредителями ВАРП выступили Информационное телеграфное агентство России ИТАР-ТАСС, Российский институт прессы, газеты «Новое Русское Слово», «Русская мисль» и другие участники конгресса.

ВАРП – это единственное всемирное объединение русскоязычных журналистов. По данным Совета ВАРП, зарубежные русские газеты, журналы, издательства, радио и телекомпании действуют более чем в 80 странах мира, включая все государства СНГ. Большая часть из них представлена в ВАРП или сотрудничает с ней.