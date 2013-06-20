Януковича просят выгнать Бродского - за матерщину в Facebook

Черкасский городской совет на своем 51-м пленарном заседании 20 июня принял решение обратиться к Президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Украины Николаю Азарову, председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку с предложением рассмотреть целесообразность пребывания на занимаемой должности председателя Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаила Бродского.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего обращения проголосовали 36 депутатов из 60.

Основанием для рассмотрения и принятия этого обращения стали грубые высказывания политика в социальной сети Facebook относительно депутата Черкасского городского совета Владимира Мамалыги.

«Пи--р. глаз будет на ж....», – так отреагировал Бродский 15 июня на критику редакционной политики ТРК «ВИККА» депутатом Черкасского городского совета Мамалыгой

Такую реакцию Бродского вызывал пост Мамалыги в социальной сети Facebook относительно «тенденциозного, непрофессионального и совкового материала» местного телеканала.

Городской совет считает, что своим поведением в социальных сетях Бродский нарушает Конституцию Украины, статьи Закона Украины «О государственной службе», которые регламентируют этику поведения государственного служащего, и этим подрывает авторитет высшего звена исполнительной власти в Украине.

«15 июня 2013 года в открытой группе «Черкассы» социальной сети Facebook председатель Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Бродский М.Ю., комментируя сообщение депутата нескольких созывов Черкасского городского совета Мамалыги Владимира Владимировича, допустил грубую брань и угрозы, что свидетельствует о его неэтичном поведении как высокопоставленного должностного лица, назначенного на свою должность вашими предписывающими документами», - говорится в обращении.

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Кроме того, депутаты считают, что продемонстрированное Бродским публичное неуважение к гражданину Украины является нарушением ст. 17, Раздела ІV Закона Украины «О государственной службе», а именно Присяги государственных служащих.

Бродский назначен председателем Госкомпредпринимательства в 2010 году. Политик известен и тем, что является активным пользователем социальных сетей – с 2007 года Бродский открыл свой блог в LiveJournal, а с 2010 года лично общается с пользователями в социальной сети Facebook.

Скриншот комментариев Бродского в Фейсбук