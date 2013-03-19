Россия ввела штрафы за матерщину в интернет-СМИ

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, устанавливающий штрафы за использование нецензурных слов и выражений в СМИ, сообщают РИА Новости.

Принятый закон предусматривает штрафы за изготовление или распространение продукции СМИ, содержащей мат. Для граждан штраф устанавливается от 2 тысяч до 3 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения, для должностных лиц — от 5 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией, для юрлиц — от 20 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией.

Один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Сергей Железняк ("Единая Россия") рассчитывает, что Совет Федерации рассмотрит законопроект 27 марта. По словам Железняка, сейчас установлена ответственность за мат в общественных местах, а за мат в СМИ, которые по сути тоже являются публичным пространством, такой ответственности нет. Привлекать за нецензурную брань в настоящее время можно по двум статьям КоАП — "оскорбление" (штраф на граждан от 1 тысячи до 3 тысяч, на юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а за прилюдное оскорбление на граждан от 3 тысяч до 5 тысяч, на юрлиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей) и "мелкое хулиганство" (штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток).

Замглавы конституционного комитета и представитель Госдумы в Конституционном суде Дмитрий Вяткин (ЕР) объяснил, что в законопроекте не может быть приведен перечень нецензурных слов, употребление которых ограничивает новая норма, поскольку такого закрытого списка никогда не было. Определять, что считается матом, будут эксперты-филологи. Для них это не составит проблемы, сказал он, поскольку есть соответствующие словари и исследования.

Он напомнил, что употребление нецензурной лексики наказывалось и до революции, и в советское время. Чаще всего, по словам Вяткина, нецензурная брань сейчас проскакивает в теле- и радиопередачах, как правило в прямом эфире, при этом на федеральных каналах такие случаи крайне редки. Вяткин подчеркнул, что на интернет-СМИ законопроект тоже распространяется.