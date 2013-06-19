В ГПУ опровергают причастность Пшонки к нападению на агрофирму

Об этом заявила руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Маргарита Велькова, сообщили УНИАН в пресс-службе.

«Информация, которую уже не впервые, по непонятным нам причинам озвучивает Корнацкий, а также иногда СМИ ссылаются на подобные высказывания Монтян о якобы причастности генерального прокурора лично или кого-то из его близких к деятельности Агрофирмы Корнацких, а тем более о наличии якобы каких-то интересов или конфликтов, связанных с деятельностью этого гражданина или его предприятия, не отвечает действительности. Это неправда», - отметила она.

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По словам Вельковой, создается небеспочвенное впечатление, что в распространении подобных слухов есть заинтересованные лица, однако информация такого рода носит исключительно провокационный характер.

«Стоит заметить, что ни одно уважаемое издание ни разу не обратилось в пресс-службу ведомства с целью получения проверенной и объективной информации по этому поводу. Что лишний раз подтверждает и заказность, и необъективность распространения таких слухов», - добавила она.

Руководитель пресс-службы ГПУ добавила, что «с моей точки зрения, периодическое появление подобных комментариев может свидетельствовать лишь об определенной заангажированности их авторов и попытке таким образом привлечь к себе внимание СМИ, но не более. Хотя это абсурд и наталкивает на определенные выводы в отношении персон, которые позволяют себе, я считаю, довольно низкие поступки».

По ее словам, лица, которые распространяют откровенную ложь по этому поводу, ни разу не привели ни одного факта в подтверждение своих слов, поскольку таких фактов просто не существует.

Велькова также не исключила возможности обращения в суд по этому поводу.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром Корнацкий заявил о попытке силового захвата ООО «Агрофирма Корнацких» (село Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области).

Справка УНИАН. Корнацкий - кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайск, Николаевская обл.) от ВО “Батькивщина”, где ЦИК не смогла установить результаты выборов.