Политологи: Лукашенко будет просить Украину пустить белорусские товары

Главной целью визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Киев является поиск рынков сбыта для белорусской продукции в Украине в обмен на демаркацию границ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время пресс-конференции в Киеве выразил политолог Антон Финько.

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По словам политолога, визит Лукашенко запланирован на время, когда Беларусь столкнулась с определенными экономическими трудностями, в частности с проблемами сбыта своей экспортной продукции, потому Беларусь теперь ищет новые рынки сбыта.

"Для Лукашенко этот визит важен как большая внешнеполитическая акция, учитывая то, что белорусское руководство не может посещать те страны, которые хочет. С этой точки зрения его визит в любое большое государство, в том числе в Украину, очень значимый. При этом руководство Беларуси во время любых визитов преследует главную для себя стратегическую цель - расширение сбыта и поиск рынков для своей продукции", - сказал Финько.

Эксперт также отметил, что в обмен на допуск белорусской продукции на украинский рынок вероятно решение вопроса демаркации границ.

"Сегодня эксперты отмечают, что среди возможных компенсаторных механизмов для решения вопроса демаркации границ может быть допуск белорусских производителей на рынок украинского сельскохозяйственного машиностроения. Однако среди украинского руководства нет единства, потому что здесь присутствуют лоббисты китайской продукции", - подчеркнул политолог.

Такое мнение поддержал и политолог Кость Бондаренко. Он считает, что руководителям двух стран удастся решить вопрос демаркации границ и вопрос долга, который Беларусь выставила Украине в начале 1990 года.

"По той информации, которая появилась в прессе, якобы Лукашенко уже едет в Киев демаркировать границы между Украиной и Беларусью и готов к серьезному сотрудничеству, взяв с собой большой пакет документов. Следовательно, я думаю, что руководителям двух стран удастся решить те вопросы, которые очень долго не решались (в частности вопрос долга, который Беларусь выставила Украине в начале 1990 года). И это не значит, что речь идет о живых деньгах. Эти вопросы будут решены другим путем", - отметил Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 18 июня состоится встреча президентов Украины и Беларуси «с глазу на глаз», также пройдут украинско-белорусские переговоры в расширенном составе, планируется подписание украинско-белорусских двусторонних документов и заявления Президентов Украины и Республики Беларусь для представителей средств массовой информации.

По информации пресс-службы Президента Украины, в ходе украинско-белорусских переговоров на наивысшем уровне будет обсуждена тематика углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, в первую очередь - в торгово-экономической и культурно-гуманитарной отраслях, а также вопрос договорно-правового оформления государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь.