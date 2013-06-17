Сегодня в Киев приедет Лукашенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, во вторник, 18 июня, в 11:00 состоится официальная церемония встречи глав государств (ул. Банковая, 11, площадь перед зданием Администрации Президента Украины).

В 11:20 начнется встреча президентов Украины и Беларуси «с глазу на глаз» (ул. Банковая, 11, АПУ).

В 12:00 начнутся украинско-белорусские переговоры в расширенном составе (ул. Банковая, 11, АПУ).

В 13:05 состоится церемония подписания украинско-белорусских двусторонних документов (ул. Банковая, 11, АПУ).

В 13:25 – заявления Президента Украины и Президента Республики Беларусь для представителей средств массовой информации (ул. Банковая, 11, АПУ).

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По информации пресс-службы Президента Украины, в ходе украинско-белорусских переговоров на наивысшем уровне будет обсуждена тематика углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, в первую очередь - в торгово-экономической и культурно-гуманитарной отраслях, а также вопрос договорно-правового оформления государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь.

Во время визита предусматривается подписание ряда важных договорных документов, направленных на расширение двустороннего взаимодействия, в частности в сферах охраны окружающей среды и природопользования, защиты прав потребителей.

Аккредитацию представителей СМИ на мероприятия с участием Президента Украины проводит Главное управление пресс-службы и коммуникаций Администрации Президента Украины до 17:00 17 июня с.г. по телефонам: 255-64-50, 255-65-51, 255-78-13, 255-63-18.