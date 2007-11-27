Медведько в выходные опять будет таскать диван Кучмы

В Генеральной прокуратуре надеются в ближайшие выходные провести в Секретариате Президента второй следственный эксперимент по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, Генпрокуратура обратилась в Секретариат Президента Украины с просьбой предоставить возможность провести еще один следственный эксперимент в кабинете бывшего главы государства Леонида КУЧМЫ.

«В ближайшие выходные, думаю, мы его проведем», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Отвечая на вопрос, будет ли во время проведения эксперимента присутствовать Николай МЕЛЬНИЧЕНКО, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что в последний раз он приходил на допрос в Генпрокуратуру 14 ноября.

«Если будет нужен, думаю, что пойдет», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 22 июня текущего года представители Генеральной прокуратуры провели в кабинете главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ первый следственный эксперимент в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Именно этот кабинет раньше занимал экс-президент Л.КУЧМА. Во время эксперимента в кабинете был воспроизведен прежний интерьер.

Во время эксперимента, кроме следователей, в помещении Секретариата Президента присутствовал экс-майор Государственной службы охраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.