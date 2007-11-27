Завтра Ющенко лично возьмется за неподписантов

Президент Украины Виктор Ющенко намерен в среду встретиться с депутатами от фракции блока "Наша Украина - Народная Самооборона" с целью окончательно решить вопрос формирования демократической коалиции с БЮТ, сообщает ИнтерМедиа консалтинг со ссылкой на Версии.

Об этом он сказал в Алчевске Луганской области, отвечая на вопрос журналистов в связи с ситуацией, сложившейся во вторник на заседании политсовета партии "Народный союз "Наша Украина".

В.Ющенко не считает ситуацию в партии "Наша Украина" кризисной в связи с тем, что существуют разные мнения, определенные идеологические расхождения по поводу создания коалиции с БЮТ.

Президент пообещал, что под коалиционным соглашением будут стоять подписи всех депутатов фракции НУ-НС.