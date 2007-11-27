Кириленко говорит, что он ни в чем не уступил Тимошенко

Лидер партии «Народный Союз "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО отвергает обвинения в том, что "Наша Украина" проиграла переговоры с БЮТ по созданию демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Политсовета партии.

Информируя о ходе переговоров по соглашению о демократической коалиции, В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что в документе было учтено большинство предложений «Нашей Украины» и только принципиальные положения программы БЮТ. Также он напомнил, что стороны договорились распределять должности 50 на 50, а контроль за силовым блоком оставили за Президентом. И это учитывая то, что БЮТ набрал больше голосов, чем "Наша Украина", отметил В.КИРИЛЕНКО.

«В связи с этим непонятной кажется логика людей, которые упрекают нас в несовершенном содержании коалиционного соглашения. Если в кадровых вопросах мы сохраняем 50%, в том числе весь силовой и гуманитарный блоки, всю исполнительную вертикаль и руководство парламента, имея при этом лишь 14%, то это, как по мне, удачные результаты переговоров», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он не понимает, как можно называть неуспешными переговоры, когда было учтено 95% программных положений блока НУ-НС. А наиболее проблемный вопрос – срок перехода на контрактную основу армии – согласован, подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

«Поэтому серьезные упреки по поводу соглашения могут делать разве что люди, которые не хотят создания коалиции демократических сил и ищут для этого любые поводы», - сказал В.КИРИЛЕНКО. Он раскритиковал позицию некоторых коллег, которые отказались выполнять данные перед выборами обещания относительно создания демократической коалиции, но почему-то при этом не передумали получать депутатский мандат.

В.КИРИЛЕНКО напомнил о решении фракции подписать соглашение о создании демократической коалиции. По его мнению, заявления со стороны отдельных членов блока “Наша Украина – Народная самооборона” о неподдержке демократической коалиции подрывают доверие избирателей к Президенту и к НУ-НС.

«Пусть это будет ответственностью тех, кто подвергает ревизии обещания, которым народ еще раз поверил. Если мы эти обещания (создание демократической коалиции – УНИАН) не выполним, то больше люди не поверят нам никогда. Можно быть в оппозиции, можно проиграть выборы, но выиграть их и отдать власть кланам – такого нам никогда не простят те, кто в этот раз за нас проголосовал», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.