Азаров призвал оппозицию снять блокаду Верховной Рады

Премьер-министр Украины Николай Азаров призвал депутатов от оппозиции прекратить блокирование работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«В парламенте сегодня находится очередной пакет предложений относительно новых стимулов для ІТ-области. Прекратите бойкотировать работу парламента, уважаемые народные депутаты. Не мешайте работать на развитие экономики, в том числе присутствующие здесь, в этом зале (народные депутаты — УНИАН)», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, на прошлой пленарной неделе парламент работал всего два дня: 4 и 5 июня.

6 июня оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента, требуя личного выступления Президента Украины с ежегодным посланием к ВР, которое они получили в печатном виде.

Утром 7 июня оппозиционные депутаты опять заблокировали трибуну и президиум парламента.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что распорядился собрать подписи депутатов за проведение внеочередного заседания парламента. Он также не исключил проведения выездного заседания ВР.

11 июня Президент Украины Виктор Янукович призвал депутатов провести внеочередную сессию парламента, чтобы принять необходимые для страны законы.

“Наша позиция принципиальна. Если будет дальше продолжаться блокирование парламента, нужно проводить внеочередную сессию и принимать решение. Мы это делаем ради людей”, - сказал Янукович на заседании Комитета по экономическим реформам.

Глава государства подчеркнул, что нельзя останавливаться в вопросе принятия социальных законов, нужно рассмотреть и принять ряд экономических законов, которые напрямую связаны с вопросами госбюджета.