Еще один бютовец заявляет о подкупах и называет цену

Народный депутат от Блока Юлии Тимошенко, председатель Ривненской областной организации всеукраинского объединения «Батькивщина» Юрий ПРОКОПЧУК заявляет, что депутатам предлагают по 15 млн. долларов за отказ от подписания коалиционного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПРОКОПЧУК заявил вчера на пресс-конференции в городе Ривне.

По его данным, почти половине депутатов, избранных от БЮТ, за отказ от подписи под соглашением о создании демократической коалиции предлагали деньги и другие виды компенсации. Приблизительная «цена» отказа составляет 15 млн. долларов.

В то же время депутат не уточнил, предлагали ли такие деньги именно ему.

Ю.ПРОКОПЧУК также выразил удивление условиями проживания народных депутатов в гостинице «Киев», где, по его словам, в номере нет даже нормального стола для работы, в то же время Верховная Рада платит за проживание там ежемесячно одного депутата по 10 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, о попытках подкупа народных депутатов в эфире «5-го канала» вчера также заявил другой представитель БЮТ Олег ЛЯШКО. По словам О.ЛЯШКО, за отказ от подписи под коалиционным соглашением ему предлагали 20 млн. долларов. Заявления О.ЛЯШКО и Ю.ПРОКОПЧУКА о попытках подкупа народных депутатов прозвучали в один день.