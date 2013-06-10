Власенко: Врачи пока не сказали Тимошенко, что делать дальше
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пока не получила окончательного предложения от своих врачей из берлинской клиники “Шарите” относительно дальнейшего применения инвазивной терапии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, в стационаре которой находится Тимошенко, сообщил ее защитник Сергей Власенко.
“Он (председатель правления клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль - УНИАН), действительно, очень коротко изложил свое виденье. Он сказал, что они точнее сформулируют свое предложение и тогда его представят. Пока как такового предложения нет”, - сказал Власенко.
По теме: Немецкие врачи: Тимошенко испытывает сильный страх
“Да, они сказали, что те формы и методы лечения, которые применялись, на сегодняшний день уже не дают эффекта, и потому нужно применять инвазивную терапию. Айнхойпль сказал, что речь идет о возможных уколах, также он не исключил операцию. Это пока не обсуждалось, потому что нет конкретного предложения”, - сказал защитник.
Как сообщал УНИАН, врачи берлинской клиники “Шарите”, которые сегодня посетили Тимошенко, не обнаружили ощутимого улучшения состояния здоровья экс-премьер-министра.
“К сожалению, мы не наблюдаем очень сильного прогресса в улучшении состояния госпожи Тимошенко. И потому сегодня вместе с коллегами с украинской стороны мы рассмотрим, какие меры должны быть применены в будущем”, - сказал Айнхойпль.
По его словам, через полтора года после начала заболевания Тимошенко немецкие специалисты предлагают применение инвазивной терапии.
“Мы говорим в этом случае о стереотактических мерах, но также и о возможности оперативного вмешательства”, - сказал Айнхойпль.
Он отметил, что возможность использования таких мер будет обсуждаться с самой пациенткой и ее адвокатами, после чего будет принято решение.