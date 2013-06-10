Власенко: Врачи пока не сказали Тимошенко, что делать дальше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, в стационаре которой находится Тимошенко, сообщил ее защитник Сергей Власенко.

“Он (председатель правления клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль - УНИАН), действительно, очень коротко изложил свое виденье. Он сказал, что они точнее сформулируют свое предложение и тогда его представят. Пока как такового предложения нет”, - сказал Власенко.

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“Да, они сказали, что те формы и методы лечения, которые применялись, на сегодняшний день уже не дают эффекта, и потому нужно применять инвазивную терапию. Айнхойпль сказал, что речь идет о возможных уколах, также он не исключил операцию. Это пока не обсуждалось, потому что нет конкретного предложения”, - сказал защитник.

Как сообщал УНИАН, врачи берлинской клиники “Шарите”, которые сегодня посетили Тимошенко, не обнаружили ощутимого улучшения состояния здоровья экс-премьер-министра.

“К сожалению, мы не наблюдаем очень сильного прогресса в улучшении состояния госпожи Тимошенко. И потому сегодня вместе с коллегами с украинской стороны мы рассмотрим, какие меры должны быть применены в будущем”, - сказал Айнхойпль.

По его словам, через полтора года после начала заболевания Тимошенко немецкие специалисты предлагают применение инвазивной терапии.

“Мы говорим в этом случае о стереотактических мерах, но также и о возможности оперативного вмешательства”, - сказал Айнхойпль.

Он отметил, что возможность использования таких мер будет обсуждаться с самой пациенткой и ее адвокатами, после чего будет принято решение.