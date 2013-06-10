Немецкие врачи: Тимошенко испытывает сильный страх

Врачи берлинской клиники “Шарите” не обнаружили ощутимого улучшения состояния здоровья экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, лечением которой в центральной клинической больнице “Укрзализницы” в Харькове они руководят.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после проведения осмотра пациентки сказал председатель правления клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль.

“К сожалению, мы не наблюдаем очень сильного прогресса в улучшении состояния госпожи Тимошенко. И потому сегодня вместе с коллегами с украинской стороны мы рассмотрим, какие меры должны быть приняты в будущем”, - сказал Айнхойпль.

По его словам, через полтора года после начала заболевания Тимошенко немецкие специалисты предлагают применение инвазивной терапии.

“Мы говорим в этом случае о стереотактических мерах, но также и о возможности оперативного вмешательства”, - сказал Айнхойпль.

Он отметил, что возможность использования таких мер будет обсуждена с самой пациенткой и ее адвокатами, после чего будет принято решение.

По теме: К Тимошенко прибыла совместная комиссия немецких и украинских врачей

Айнхойпль подчеркнул, что, как и раньше, Тимошенко сейчас чувствует сильный страх, и это в значительной мере мешает процессу реабилитации.

“Как и раньше, госпожа Тимошенко чувствует сильный страх. И именно этот страх в значительной мере осложняет лечение этого хронического заболевания, усложненного болевым синдромом”, - сказал Айнхойпль.

В то же время, он отметил как положительный момент то, что сегодня немецкие специалисты имели возможность пообщаться с Тимошенко без присутствия наблюдательного персонала и не под видеокамеры. “Мы рассматриваем эти изменения, как правильное, гуманное решение”, - отметил врач.

Он также сказал, что украинские специалисты очень заинтересованы в процессе лечения Тимошенко и эффективно сотрудничают с врачами клиники “Шарите”.

Айнхойпль сказал, что сегодня заключение лечащих врачей Тимошенко будет обсуждено с украинскими коллегами и с самой пациенткой, после чего будет подписано и по нему будут приняты дальнейшие шаги лечения Тимошенко.