Раде предлагают заставить ЦИК снимать все выборы в Украине

Народные депутаты из фракции «УДАР» Валентин Наливайченко и Роман Ванзуряк зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, согласно которому на всех выборах, которые будут проходить в Украине, на участках должно осуществляться обязательное видеонаблюдение.

Как сообщается на сайте ВР, соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей)» зарегистрирован сегодня, 10 июня.

В то же время сам текст проекта пока на сайте отсутствует.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», согласно документу, для видеонаблюдения на участках предлагается использовать оборудование, закупленное государством на парламентские выборы 2012 года, которое сейчас не используется.

Авторы законопроекта напоминают, что для видеонаблюдения во время голосования и подсчета голосов на последних парламентских выборах Кабинетом министров было выделено из государственного бюджета около 1 млрд грн. Однако Закон «Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года» закрепляет обязанность использования системы видеонаблюдения лишь на очередных выборах народных депутатов Украины 28 октября 2012 года.

Следовательно, во время проведения всех последующих выборов народных депутатов Украины, как очередных, так и внеочередных и промежуточных, по действующему закону, видеонаблюдение применяться не будет, отмечается в сообщении.

«Такой подход недопустим, особенно с учетом огромных средств, уже потраченных для приобретения видеооборудования. Публичность и открытость необходимы во время проведения всех видов выборов – парламентских, президентских, местных», - подчеркивает Наливайченко.

В партии убеждены, что принятие закона будет способствовать открытости и публичности выборов и реализации принципов избирательного права, исключению возможности фальсификации результатов выборов и утверждению демократических ценностей в Украине. Кроме этого, принятие законопроекта сделает невозможным использование дорогостоящего оборудования для видеонаблюдения не по назначению, говорится в сообщении.