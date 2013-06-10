Экс-милиционер не смог отсудить у Луценко полмиллиона

На днях Чугуевский городской суд закрыл дело против экс-министра Юрия Луценко, его помощника по правам человека в Харьковской области Юрия Чумака, а также бывшего начальника областной милиции Виктора Развадовского, облУВД и МВД. А бывшему 1-му заместителю Орджоникидзевского РО Владимиру Салию, который хотел взыскать с них 1 миллион 200 тысяч гривен за якобы причиненный моральный ущерб, отказали по всем пунктам. Обжаловать решение суда Салий не стал, сообщает Сегодня.

Пять лет назад трех сотрудников Орджоникидзевского РО обвинили в пытках над задержанными женщинами — работницами плиточного завода. По словам одной из них, Светланы Помиляйко, из-за подозрений в краже оргтехники ее и еще одну сотрудницу предприятия правоохранители пытали несколько часов: били, душили и даже применяли плоскогубцы.

Тогда прокуратура возбудила уголовное дело против оперативников. Руководство МВД стало на сторону женщин, оперативников уволили, должностей лишилось и начальство райотдела. Но вину милиционеров в суде прокуратура позднее доказать не смогла и дело закрыла за недостаточностью улик. А три года назад экс-начальник Орджоникидзевского райотдела Олег Соболев и его зам Владимир Салий подали иск за распространение якобы недостоверной информации. Правда, позже Соболев от своего иска отказался.

По словам адвоката Романа Лихачева, который представлял в суде интересы Юрия Чумака, с его клиента и Развадовского каждый из экс-милиционеров хотел взыскать по 250 000 гривен, с Луценко — полмиллиона и по 100 000 гривен — с облУВД и МВД Украины.