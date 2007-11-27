Один из неподписантов НУ-НС уже уехал за границу

Сегодня состоится заседание политсовета партии Народный союз «Наша Украина». Как сообщил вчера один из неподписантов-нунсовцев Николай Онищук, настоящая цель собрания с участием президента – окончательно сформулировать коалиционное соглашение.

Член «НУ–НС» Олесь Доний считает заседание политсовета попыткой главы президентского Секретариата отыграться за свое поражение в прошлый четверг на встрече фракции «НУ–НС» с Виктором Ющенко, в результате которой кандидатом в спикеры ВР был выдвинут Вячеслав Кириленко, а не фаворит Банковой и сторонник широкой коалиции Иван Плющ.

А посему, по его мнению, возможна если не прямая, то косвенная ревизия договоренностей о создании демкоалиции, цель которой – затягивание времени. «Противники демкоалиции могут переписать коалиционное соглашение таким образом, что оно станет неприемлемым для других членов блока либо для БЮТ», – предположил г-н Доний в комментарии газете «24»,добавив при этом, что, по всей видимости, даже если все согласятся на новую редакцию соглашения, то некоторые неподписанты будут бойкотировать создание коалиции своим отсутствием. Как стало известно «24» из компетентных источников, один из неподписантов – Станислав Довгий – днями выехал за границу якобы на лечение.