Гурвиц придумал, как снять языковую проблему в Верховной Раде

Народный депутат от «УДАРа» Эдуард Гурвиц зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается внести изменения в Регламент ВР, установив, что в случае выступления депутата на русском или другом языке национальных меньшинств аппарат ВР осуществляет синхронный перевод такого выступления на государственный язык с трансляцией перевода в зале заседаний парламента.

Соответствующий проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины) размещен на сайте ВР.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 2 и 32 Регламента ВР. В частности, изменениями к статье 2 Регламента предлагается установить, что заседания Верховной Рады ведутся на государственном языке, с учетом положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", а в случае выступления оратора на русском, других языках национальных меньшинств Украины, аппарат Верховной Рады осуществляет синхронный перевод такого выступления на государственный язык с трансляцией перевода в зале заседаний ВР.

Изменениями к статье 32 Регламента Верховной Рады предлагается установить, что дополнительное время для выступления предоставляется ораторам исключительно по решению Верховной Рады, которое принимается по предложению председателя на пленарном заседании.

Кроме того, изменением к статье 9 Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" предлагается установить, что в случае выступления оратора на другом языке, аппарат ВР обеспечивает перевод его выступления на государственный язык.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гурвица, депутат, комментируя свой законопроект, выразил мнение, что украинский парламент переживает «наихудший период в своей истории». «Они (провластные депутаты) и в дальнейшем будут демонстративно переходить с украинского на русский, провоцируя скандал, под прикрытием которого парламент уже почти утратил влияние на внешнюю политику страны. Даже декларируемый властью, достаточно противоречивый евроинтеграционный вектор Украины - это не уступка здравому смыслу и тем более оппозиции, а всего лишь тактический ход власти», - сказал он, добавив, что именно поэтому предлагает компромисс, который позволяет снять "языковую проблему" в ВР.

По словам Гурвица, проект, без вреда для статуса государственного языка, дает русскоязычным депутатам возможность и время овладеть им в необходимом для парламентария объеме. Синхронный перевод выступлений в сессионном зале, в отличие от ситуации с многочисленными парламентскими комитетами и комиссиями, технически легко реализовать, убежден депутат.

«Я предвижу возражения, но убежден – данный проект поддержат все, кто действительно заинтересован в том, чтобы погасить искусственно созданный конфликт и позволить Верховной Раде функционировать в нормальном режиме», - подчеркнул он.