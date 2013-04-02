В ПР на трех языках призвали прекратить противостояние в языковом вопросе

На заседании сессии Верховной Рады Украины народный депутат Борис Дейч выступил на трех языках: русском, украинском и крымскотатарском и призвал депутатов 7-го созыва прекратить противостояние в языковом вопросе в украинском парламенте и начать работать на благо избирателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымской региональной организации Партии регионов.

«Невже для Вас важливіше те, якою мовою людина говорить про Україну, ніж те, що саме вона про неї говорить та для неї робить? – подчеркнул Б.Дейч. – Именно поэтому я обращаюсь к оппозиции – давайте соблюдать Законы Украины, прекратите разыгрывать языковую карту, прекратите бездействие, пора перейти к конкретной работе».

По словам парламентария, сегодня местные советы в своей работе являются примером объединения и толерантности, они каждый день решают насущные проблемы людей.

«Сегодня, к большому сожалению, не работа нашего парламента является примером для советов всех уровней, а, наоборот – сельские, городские, районные советы в большинстве регионов Украины показывают нам пример стабильной и конкретной работы. Они не могут позволить себе громкое безделье, праздное словоблудие и политический фарс. Изо дня в день они решают вопросы тепло- и водоснабжения, развития экономики, выплаты зарплат, ремонта детских садов, школ, больниц и многие другие. И делают это, несмотря на наличие в их составе представителей различных партий, фракций, национальностей», – отметил Б.Дейч.

Б.Дейч был избран по мажоритарному округу №8 (Судак, Белогорский, Нижнегорский, Советский и часть Симферопольского района).