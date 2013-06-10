Минобороны вернуло земли на Киевском море, использованные под яхт-клуб

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны, сообщает РБК-Украина.

В ведомстве отмечают, что указанный участок в соответствии с решением исполнительного комитета Киевского областного совета народных депутатов еще в 1985 году был предоставлен Вооруженным силам СССР в постоянное пользование для строительства и размещения учебно-тренировочной базы. Для проведения занятий на базе было построено дамбу, пирс и объекты обеспечения. С 1991 года база использовалась для проведения занятий по водолазной и морской (водной) подготовки подразделениями ВС Украины.

Однако в 2001 году Киевским областным советом было принято незаконное решение о передаче земельного участка, на котором расположена база. В дальнейшем были сфальсифицированы документы о передаче компании "Парусная академия" указанных объектов общей стоимостью более полумиллиона гривен. При этом Минобороны не принималось никаких решений об отказе от права пользования земельным участком и отчуждения объектов учебно-тренировочной базы.

В 2012-2013 годах Генеральной прокуратурой Украины была инициирована проверка законности передачи участка, в результате которой в интересах государства было заявлено соответствующие иски.

Судебными решениями, оставленными без изменений постановлениями апелляционной инстанции, подтверждена незаконность действий Киевского областного совета и обязательство компании "Парусная академия" вернуть в государственную собственность военное имущество.

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В связи с невыполнением в добровольном порядке в установленные сроки судебных решений, представители государственной исполнительной службы в присутствии работников МВД Украины в установленном законом порядке вернули государственное имущество из незаконного владения ООО "Парусная академия" в собственность государства.

Сегодня на учебно-тренировочной базе возобновлено проведение плановых занятий по боевой подготовке подразделений ВС Украины.