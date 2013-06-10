Главе донецкого «Фронта Змин» побили окна

В Мариуполе сегодня в 3 часа утра неизвестные совершили нападение на дом, где проживает председатель Донецкой областной организации партии «Фронт Змін» Александр Ярошенко и его семья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», двое неизвестных проникли во двор, разбили окно детской комнаты и скрылись.

Камеры наблюдения зафиксировали, что неизвестные были в черных масках, искали окно именно детской комнаты и разбили его камнями, которые принесли с собой.

Сейчас на месте работает следственная группа Приморского РУВД со следователем Иваном Дубровиным.

Как сообщили в пресс-службе, угрозы Ярошенко начали поступать еще с начала подготовки всеукраинской акции «Вставай, Украина!», которая прошла в Донецке 31 мая.

По словам самого Ярошенко, неизвестные звонили по телефону ему по несколько раз в день и угрожали, в частности и физической расправой.