В ПР предлагают усилить контроль за интернетом

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона "О защите общественной морали" (относительно защиты информационного пространства, № 2208а).

Законопроектом предлагается запретить производство и распространение продукции, которая пропагандирует войну, национальную, религиозную вражду, насилие, жестокость, содержит призывы к захвату государственной власти, свержению или насильственной смене конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, посягательству на права и свободы человека, совершению террористических актов или других уголовно наказуемых деяний.

В соответствии с законопроектом, субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по размещению, хранению и доступу к электронным информационным ресурсам, операторы и провайдеры телекоммуникационных услуг, которые предоставляют доступ к сети Интернет, обязаны на основании решения суда по обращению подразделения Службы безопасности Украины или органа внутренних дел об удалении электронных информационных ресурсов или их части как содержащих запрещенную для производства, распространения и обращения продукцию, удалять такие ресурсы не позже суток со дня вступления решения суда в законную силу. Кроме того, они должны предоставлять в течение суток на запрос подразделения СБУ или органа внутренних дел, которые осуществляют борьбу с компьютерной преступностью: сведения о типе телекоммуникационных услуг, их технических характеристиках, месте и периоде предоставления; имеющиеся данные о лице - пользователе (абоненте) услуг.

Законопроектом предусмотрено, что субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по размещению, хранению и доступу к электронным информационным ресурсам, операторы и провайдеры телекоммуникационных услуг, которые предоставляют доступ к сети Интернет с целью недопущения утечки данных, представляющих государственную тайну, и данных досудебного расследования, не должны разглашать информацию о факте и содержании запроса подразделения СБУ или органа внутренних дел, которые осуществляют борьбу с компьютерной преступностью, относительно получения сведений о типе телекоммуникационных услуг, их технических характеристиках, месте и периоде предоставления; имеющиеся данные лица - пользователя (абонента) услуг.