Регионал объяснил, почему игнорировал заседания ВСК по фальсификации выборов

Народный депутат от фракции Партии регионов Владимир Олийнык заявил, что от него скрывали место проведения заседаний временной следственной комиссии по пересмотру результатов выборов в Раду.

Об этом он сказал в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.

"Я был инициатором несколько раз относительно места, где она будет заседать. Затем мы встретились и я сказал, что не буду принимать участие в работе ... Каждый раз - хочу или не хочу - вам надо сообщать, где будет происходить заседание комиссии. Вы ни разу мне не сообщили. Вот в чем ошибка ", - заявил Олейник, обращаясь к председателю ВСК Арсену Авакову.

В свою очередь депутат от "Батькивщины" опроверг такое обвинение. "Перед каждым заседанием на электронную почту каждого депутата комиссии, как правило, за сутки до начала комиссии шла информация, где и когда будет заседать комиссия. Такой информацией владел и глава секретариата ВР Зайчук", - заверил Аваков.

По теме: Рыбак закрыл комиссию по расследованию фальсификаций на выборах 2012 года

Кроме того, Олейник добавил, что игнорировал заседания ВСК, поскольку в пояснительной записке по ее образованию использованы некорректные обороты, которые уже содержат в своем контексте выводы. "Зачем создавать комиссию, когда здесь уже прописан результат? В названии написано" по вопросам расследования фактов антикоррупционного пересмотра". А уже комиссия сделала такой вывод?" - сказал "регионал".

"Мы протестуем против создания комиссии, где выводы уже сделаны в самых пояснительных записках", - добавил он. "Надо было прописать, что комиссия создается для изучения ситуации, сложившейся во время выборов. А фальсификации или иные процессы произошли, это было бы в выводах самой комиссии", - отметил Олейник.

Как известно, 5 июня Верховная Рада прекратила работу временной следственной комиссии по расследованию возможных фальсификаций на выборах депутатов Рады.

Основным выводом комиссии является то, что ЦИК могла объявить победителей по всем 5 проблемных округах, имея техническую возможность с помощью видеоизображения со всех избирательных участков.