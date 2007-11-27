Тимошенко в свой день рождения уйдет в подполье

Во вторник свой день рождения отмечает главная оппозиционерка страны — Юлия Тимошенко. Как рассказали "Сегодня" ее близкие соратники и коллеги по партии, в этот день леди Ю. старается вообще не выходить в люди. Поэтому обычно прячется в квартире своих родителей в Днепропетровске. Впрочем, в этом году, по словам «бютовца» Николая Сивульского, политическая ситуация обязывает Тимошенко быть в Киеве. Но тоже "в подполье". Первая помощница Юлии Владимировны Ольга Трегубова сообщила: "У меня есть информация, что ее вообще не будет. На день она исчезнет из поля зрения. Но она будет здесь, к ней приехала мама".

"Бютовец" и близкий соратник именинницы Сергей Терехин говорит, что в БЮТ есть четкая позиция: день рождения или любое другое торжество — личное дело каждого. "Именно поэтому обычно от имени фракции мы поздравляем большим букетом роз", — говорит он.

Из опрошенных газетой больше десятка "бютовцев" специальный подарок подготовила только Наталья Королевская. Она рассказала, что ко дню рождения своего лидера подготовилась за четыре месяца и еще летом заказала у украинского скульптора Михаила Цветкова небольшую скульптуру. Она решила сохранить интригу, и отказалась сообщить, что именно она изображает. Лишь заверила, что точно не саму именинницу.

Остальные "бютовцы" готовят цветы, причем, в основном красные розы. "Я преподнесу ей букет почти в виде символа БЮТ: алые розы, в середине которых будет несколько белых цветов. Чтобы было интересно", — раскрыл секрет Андрей Шкиль.

Поздравления Тимошенко получит и от одного из главных своих оппонентов — "регионала" Тараса Чорновила. "Это все-таки человек, с которым я персонально знаком. Я ее, конечно, поздравлю... через внутреннюю экспедицию парламента, которая доставит ей обычную открытку. Но лично я поздравлять или подарков дарить не буду, если бы это произошло, она бы меня неправильно поняла", — поясняет Чорновил.