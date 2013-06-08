Оппозиционеры завтра поедут поднимать Хмельницкий
14:19, 08 июня 2013Политика
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В воскресенье, 9 июня, марш и митинг в рамках общенациональной акции оппозиции «Вставай, Украина!» состоится в Хмельницком.
Планируется, что на акцию приедут все лидеры оппозиционных партий
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Батькивщины.
Завтра в 13.00 митинг двинется с площади возле кинотеатра им. Тараса Шевченко. Планируется, что колонну митингующих возглавят председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, фракции «УДАР» Виталий Кличко, фракции "Свобода" Олег Тягнибок.
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Марш двинется к Майдану Независимости, где возле Хмельницкой областной государственной администрации состоится митинг.
Перед началом акции запланировано общение лидеров оппозиции с представителями СМИ.
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