Оппозиционеры завтра поедут поднимать Хмельницкий

В воскресенье, 9 июня, марш и митинг в рамках общенациональной акции оппозиции «Вставай, Украина!» состоится в Хмельницком.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Батькивщины. Завтра в 13.00 митинг двинется с площади возле кинотеатра им. Тараса Шевченко. Планируется, что колонну митингующих возглавят председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, фракции «УДАР» Виталий Кличко, фракции "Свобода" Олег Тягнибок. По теме: В оппозиции заявляют, что акция «Вставай, Украина!» продолжается Марш двинется к Майдану Независимости, где возле Хмельницкой областной государственной администрации состоится митинг. Перед началом акции запланировано общение лидеров оппозиции с представителями СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter