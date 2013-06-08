Свободовец говорит, что регионал предлагал ему «безбедную старость»
10:42, 08 июня 2013Политика
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Брат экс-«регионала» Андрея Веревского, которого в округе победил «свободовец» Юрий Бублик, предлагал ему, уже после победы на выборах, снять свою кандидатуру в обмен на «безбедную старость».
Бублик говорит, что ему предлагали сняться за деньги / Фото: poltava.pl.ua
О таком народный депутат от ВО «Свобода» заявил в эфире «5 канала».
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«Когда закончилась избирательная гонка, ко мне, как к депутату-мажоритарщику из оппозиционного лагеря, от моих оппонентов по избирательной гонке сразу поступило предложение обеспечить мне безбедную старость, для того, чтобы я только снялся, получив победный результат. Моим оппонентом был представитель Андрея Веревского, его брат Руслан. Я сразу начал об этом говорить и тема сразу отпала», - заявил Бублик.
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