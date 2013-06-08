Из Страсбурга проверяют как в Украине исполняется решение Евросуда

В результате Киеву предложено как можно быстрее предоставить план действий по реформированию судебной дисциплины, а также по институционным реформам в судебной системе власти.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение обнародовано на сайте Совета Европы.

Комитет министров напомнил, что Европейский суд по правам человека в своем решении пришел к выводу о наличии системных проблем в украинской судебной системе, в том числе проблем институционного характера, которые нуждаются в законодательных изменениях.

По теме: Евросуд обязал Украину восстановить Волкова в должности судьи ВС

Как сообщал УНИАН, 9 января этого года ЕСПЧ обязал Украину восстановить Александра Волкова в должности судьи Верховного суда Украины.

Своим решениям Евросуд признал четыре нарушения статьи 6 Конвенции по правам человека (право на честное производство), а также нарушение статьи 8 (право на уважение к частной и семейной жизни).

Кроме того, Европейский суд по правам человека решил, что Украина должна уплатить Волкову 6 тысяч евро компенсации морального вреда и 12 тысяч евро – компенсации расходов.

Волков был судьей Верховного суда Украины с июня 2003 года, а с марта 2007 года – возглавлял Военную палату Верховного суда. В декабре 2007 года он был избран на должность члена Высшего совета юстиции, однако так и не приступил к работе из-за отказа председателя парламентского Комитета по вопросам судопроизводства дать ему возможность принять присягу.

В декабре 2008 и марте 2009 гг. два члена Высшего совета юстиции пришли к выводу, что Волков пересматривал решение судьи, который был братом его жены, со значительными процедурными нарушениями. 17 июня 2010 года Верховная Рада Украины на основании представления ВСЮ и рекомендаций Комитета по вопросам судопроизводства одобрила решение об освобождении Волкова от должности судьи Верховного суда Украины за нарушение присяги.

В своем решении Евросуд по правам человека установил нарушение статьи 6 Конвенции по правам человека принципов независимого и непредвзятого трибунала, в том числе во время пересмотра решений Волкова представителями ВСЮ, а также нарушение статьи 6 Конвенции в связи с тем, что часть депутатов парламента Украины голосовала за других депутатов, отсутствовавших на момент голосования в зале парламента.

Суд также отметил, что дело Волкова высветило системные проблемы в функционировании украинской судебной системы, в частности, относительно распределения полномочий, и порекомендовал Украине немедленно изменить законодательную базу.