Евросуд обязал Украину восстановить Волкова в должности судьи ВС

Об этом говорится в решении ЕСПЧ, принятом сегодня.

“(Суд – УНИАН) решил, что Украина должна обеспечить восстановление заявителя в должности судьи Верховного суда как можно скорее”, - говорится в пункте 9 решения Евросуда по правам человека.

Своим решением Евросуд признал четыре нарушения статьи 6 Конвенции по правам человека (право на честное производство), а также нарушение статьи 8 (право на уважение к частной и семейной жизни).

Кроме того, Европейский суд по правам человека решил, что Украина должна оплатить А.Волкову 6 тыс. евро компенсации морального вреда и 12 тыс. евро – компенсации расходов.

А.Волков был судьей Верховного суда Украины с июня 2003 года, а с марта 2007 года – возглавлял Военную палату Верховного суда. В декабре 2007 году он был избран членом Высшего совета юстиции, однако так и не начал работать в этой должности из-за отказа председателя парламентского комитета по вопросам судопроизводства предоставить ему возможность принести присягу.

В декабре 2008 г. и марте 2009 г. двое членов Высшего совета юстиции пришли к выводу, что А.Волков пересматривал решение судьи, который был братом его жены, со значительными процедурными нарушениями. 17 июня 2010 года Верховная Рада Украины на основании представления Высшего совета юстиции и рекомендаций Комитета по вопросам судопроизводства приняла решение об освобождении А.Волкова от должности судьи Верховного суда Украины за нарушение присяги.

В своем решении Евросуд по правам человека установил нарушения статьи 6 Конвенции по правам человека - принципов независимого и беспристрастного трибунала, в том числе во время пересмотра решений А.Волкова представителями Высшего совета юстиции, а также нарушение статьи 6 Конвенции в связи с тем, что часть депутатов парламента Украины голосовала за других, отсутствующих на момент голосования в зале парламента.

Суд также отметил, что дело А.Волкова высветило системные проблемы в функционировании украинской судебной системы, в частности, в распределении полномочий, и порекомендовал Украине немедленно изменить законодательную базу.