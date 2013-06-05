Янукович ввел в действие тайное решение СНБО

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2013 года «Вопросы развития атомно-промышленного комплекса и создания ядерно-топливного цикла в контексте гарантирования энергетической безопасности Украины».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Президент в соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2013 года «Вопросы развития атомно-промышленного комплекса и создания ядерно-топливного цикла в контексте гарантирования энергетической безопасности Украины» (тайно).

В соответствии с документом, контроль за выполнением этого указа возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.