Янукович ввел в действие тайное решение СНБО
Янукович ввел в действие решение СНБО относительно развития атомно-промышленного комплекса.
Президент Украины Виктор Янукович подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2013 года «Вопросы развития атомно-промышленного комплекса и создания ядерно-топливного цикла в контексте гарантирования энергетической безопасности Украины».
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Президент в соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2013 года «Вопросы развития атомно-промышленного комплекса и создания ядерно-топливного цикла в контексте гарантирования энергетической безопасности Украины» (тайно).
В соответствии с документом, контроль за выполнением этого указа возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.