Украина–ЕС: что в действительности противоречит духу соглашения об упрощении визового режима?
Все помнят громкие фразы о том, что Украина не позволит разговаривать с собой языком ультиматумов, что отмена виз для румын и болгар может быть исключительно жестом доброй воли...
В этом году вопрос оформления Шенгенских виз для украинских граждан стал одним из наиболее резонансных в двусторонних отношениях между Украиной и Европейским Союзом. УНИАН уже неоднократно писал и о появлении “новых технологий” в виде посреднической конторы для оформления виз в Бельгию, Нидерланды и Германию, и об отказе в визах группе, которая должна была посетить Брюссель по приглашению депутата Европарламента Каминского, и о танцах и пении украинских детей под посольствами европейских стран. Писали и о “победных реляциях” украинского МИД, однако, в действительности, кажется, что большинство громких заявлений, провозглашенных нашими дипломатами, предназначенные для внутриукраинского использования.
|Бенита Ферреро-Вальднер
Впрочем, уже в конце марта визовый вопрос не был новинкой. Напомним, что с 1 марта сразу три европейских страны – Бельгия, Нидерланды и Германия – решили выдавать визы при посредничестве индийской компании VFS. При этом первые две страны поручили “частникам” собирать полный комплект документов, необходимых для оформления виз, что сразу привело к росту их стоимости за счет услуг VFS почти вдвое – с 35 до 60 евро. Немцы решили использовать эту компанию лишь для назначения времени собеседования. Но также не бесплатно – за 5 дополнительных евро. Через неделю после “нововведения” Эмма Адвин – тогдашний пресс-секретарь Ферреро-Вальднер – заявила УНИАН, что такие действия стран-членов ЕС противоречат духу соглашения об упрощении визового режима между Украиной и ЕС. И это при том, что текст соглашения лишь парафирован и еще не подписан. Украинский МИД, тогда еще без Яценюка, словами спикера Андрея Дещицы заявило о своем обращении к ряду органов исполнительной власти, СБУ, налоговой и Антимонопольному комитету с просьбой проверить деятельность компании VFS на украинском рынке, исходя из ее монопольного статуса. Результаты этой проверки неизвестны и до сих пор.
До конца марта Бельгия успела еще раз отметиться в украинских СМИ. В этот раз история была связана с группой молодых людей – сотрудников аппарата Верховной Рады, МИД, журналистов – которые собирались посетить Брюссель по приглашению депутата Европарламента Михаила Каминского. Как утверждали организаторы, всей группе было отказано в выдаче виз из-за того, что лишь один из 45 ее участников не смог четко определить цель поездки. И это при том, что каждый из них подавал документы на личную, а не групповую визу. Этот факт также был известен украинскому МИД.
|Арсений Яценюк
Дальше “картинка с выставки” выглядит так.
Люксембург, 18 июня, заседание Совета сотрудничества УКРАИНА–ЕС, которое завершается подписанием долгожданных соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии (возвращении нелегальных мигрантов). На итоговой пресс-конференции автор этих строк обратился к министру иностранных дел председательствующей на тот момент в ЕС Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и комиссару Ферреро-Вальднер с просьбой объяснить, как ЕС планирует решать вопрос деятельности посреднической компании при оформлении виз. После минуты обмена мнениями шепотом отвечать взялся немец, которой смог лишь пообещать “посмотреть, что можно сделать”. Присутствующий в президиуме Яценюк промолчал, возможно, из-за правил дипломатического этикета. А вот после пресс-конференции, во время общения с украинскими журналистами, упрекнул, что, мол, такой вопрос нужно было задавать ему, поскольку он только что на заседании Совета выступил с заявлением о необходимости унификации перечня документов, необходимых для получения виз и по поводу деятельности посреднических компаний. “Мы выступили с достаточно жестким заявлением”, – сказал он.
Позже вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини, в сферу деятельности которого входят визовые вопросы, скажет, что заявление действительно было, и над ним работают в комиссии. При этом подробное изучение ситуации все чаще приводит к мысли, что украинской МИД реагирует на проблемы уже немного постфактум. Да, к Соглашению об упрощении визового режима добавился протокол, согласно с которым Еврокомиссия берет на себя обязательство согласовать унифицированный перечень документов, необходимый для представления в посольства европейских страна на получение виз. А это значит, что эта позиция была согласована задолго до самого подписания документа. Кроме того, по меньшей мере, за месяц до заседания Совета сотрудничества было известно и о работе Еврокомиссии над внесением изменений в консульские инструкции ЕС. Эти изменения, в частности, будут предусматривать, что даже в случае использования странами-членами посреднических компаний для оформления виз, это не должно отражаться на их стоимости, то есть в украинском случае – не должно превышать сумму в 35 евро.
Но было и то, о чем министр почему-то сказать “забыл”. Оказывается еще за десять дней до подписания соглашения об упрощении визового режима в Люксембурге украинская сторона получила Декларацию от имени ЕС, в которой черным по белому было написано, что это соглашение сможет вступить в силу лишь при условии отмены Украиной виз для граждан Болгарии и Румынии. Позицию ЕС понять несложно – европейцы требуют просто равного отношения ко всем своим гражданам, а румыны и болгары, в результате того, что присоединились к ЕС лишь в начале этого года, до последнего времени были обделены Украиной в этом вопросе.
Удивительнейшими в этой истории выглядят заявления МИД, которые начали раздаваться после 20 сентября – дня, когда Ферреро-Вальднер в интервью одной из украинских газет честно сообщила о требованиях европейской стороны. По-видимому, все хорошо помнят громкие фразы о том, что Украина не позволит разговаривать с собой языком ультиматумов, что отмена визового режима для румын и болгар может состояться исключительно как жест доброй воли со стороны Украины, что вопрос этих двух стран и соглашения об упрощении визового режима вообще не связаны... И так ровно два месяца – до 21 ноября, когда господин Яценюк, придя на заседание правительства, попросил срочно отменить визовый режим для румын и болгар, хотя сам проект постановления не был согласован с другими министерствами и ведомствами. «Я подготовил проект постановления – это безвизовый въезд для румын и болгар. Я объясню, почему так быстро. Потому что там сейчас будет голосование в Совете ЕС», – сказал он.
Вот такой очередной “успех” МИД в сфере защиты прав украинцев. Следует отметить, что в тот же вечер награда нашла “героя” – Президент своим указом присвоил Арсению Яценюку дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Впрочем, это уже другая история. Что же касается соглашения об упрощении визового режима с ЕС, то вся работа МИД в этом направлении, кажется, диктовалась исключительно “политической необходимостью”, а точнее – желаниям заявить в Украине о своих чрезвычайных достижениях, точнее о персональных достижениях отдельных министров. В итоге Украина получила меньше, чем могла бы получить в обмен за соглашение о реадмиссии.
Почему Украина подписала соглашения о реадмиссии и упрощении визового режима, если знала о жестких требованиях ЕС относительно румын и болгар еще за десять дней до подписания? Надеялись потом урегулировать это в рабочем порядке? Наивно. Надеялись, что никто и никогда не узнает, на какие условия придется согласиться? Возможно, так бы и произошло, если бы не еврокомиссар. Зачем тогда так активно МИД всем составом, начиная с министра, нападал на ЕС, если в конце концов сделал все, что от него хотели?
Сергей Воропаев, собкор в Брюсселе