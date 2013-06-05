Нужна ли украинцам «сильная рука» (опрос)

59% опрошенных граждан считают, что Украине скорее не хватает «сильной руки», чем «демократии» (26%). Каждый шестой не определился по данному вопросу.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

В то же время, 42% опрошенных считают, что Украине скорее не хватает «большей свободы слова», чем «большей цензуры» (26%). Каждый третий не определился по данному вопросу.

Половина опрошенных считают, что Украине «нужно развивать рыночные отношения», а 31% – «возвращаться к плановой экономике». Каждый пятый не определился по данному вопросу.

Характерно, что треть сторонников «сильной руки» одновременно выступают за увеличение свободы слова в стране, а 40% – за дальнейшее развитие рыночной экономики.

За «сильную руку» выступают от 70% респондентов на Юге и в Донбассе до 50% – на Западе и Севере страны; от 80% сторонников КПУ и 70% – Партии регионов до половины сторонников «УДАРа», «Свободы» и «Батькивщины».

Вместе с тем, наблюдаются четкие зависимости: чем младше респонденты, чем выше их уровень образования, тем больше они выступают за углубление демократии, увеличение свободы слова и развитие рыночных отношений.

Кроме того, украиноязычные респонденты больше считают, что стране не хватает демократии и свободы слова, чем русскоязычные. Те же зависимости и по национальности: россияне больше поддерживают «сильную руку», увеличение цензуры и возвращение к плановой экономике, чем украинцы.

Интересно, что женщины поддерживают «сильную руку», увеличение цензуры и возвращение к плановой экономике больше, чем мужчины.

Выразительная поддержка тезиса о необходимости увеличения цензуры в Украине фиксируется только в Донбассе. То же касается и возвращения к плановой экономике.

В то же время, равная часть респондентов на Юге и Востоке поддерживают как увеличение цензуры, так и увеличение свободы слова. При этом в Центре, а особенно на Севере и Западе страны есть выразительная поддержка увеличения свободы слова и углубления рыночных отношений.

*** Сроки проведения исследования: 15-28 марта в 2013 г. Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face).

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений близких к 30%, - не более 2%, для значений близких к 10%, - не более 1,3%, для значений близких к 5% - не более 1%.