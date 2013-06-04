В Тернополе задержали «свободовцев», расклеивавших листовки против власти

В Тернополе задержали двух активистов ВО «Свобода», которые расклеивали листовки с обвинениями в адрес представителей областной власти в предательстве Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», листовка имела все официальные реквизиты, необходимые для выпуска подобной печатной продукции, и размещалась в разрешенных местах.

На листовках были изображены начальник областного управления милиции Виктор Сак, председатель Тернопольской областной государственной администрации Валентин Хоптян и прокурор области Геннадий Мовчан, при этом большими буквами вокруг должностей и фамилий должностных лиц была размещена надпись «Они предали Украину! Они работают на коммунистов».

Таким образом, объясняют в ВО «Свобода», члены организации хотели сосредоточить внимание общественности на незаконных, по их мнению, действиях правоохранительных органов во время событий 9 мая в парке Славы.

По данным пресс-службы, задержанных «свободовцев» продержали в участке милиции всю ночь.

В секторе общественных связей областного управления милиции корреспонденту УНИАН сообщили, что по факту распространения листовок с оскорбительным содержанием в адрес руководителей области открыто производство по ч. 1 ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов), это событие внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Тернополе в парке Славы во время акции сторонников Коммунистической партии Украины «Парад победителей» произошло столкновение между сотрудниками правоохранительных органов и народными депутатами от ВО «Свобода» и сторонниками «Свободы».

10 мая прокуратура открыла уголовное производство по факту хулиганства во время празднования Дня Победы в Тернополе.

8 представителям ВО «Свобода», которые принимали участие в столкновении с милиционерами в парке Славы, суд присудил 5 суток админареста.

Еще одного задержанного во время столкновения осудили к 3 дням ареста, а двум сторонникам молодежной организации "Сокол" присудили уплатить по 250 грн штрафа.