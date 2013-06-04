Яценюк: ПР голосует за законы, где можно украсть
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сетует, что Партия регионов лучше всего голосует за законы, где можно украсть.
ак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после того, как Верховная Рада не поддержала ни один из оппозиционных законопроектов об объединении должностей председателя КГГА и Киевского городского совета.
“Партия регионов не проголосовала за отмену льгот и привилегий, не проголосовала за законопроекты относительно реального самоуправления в городе Киеве, не проголосовала за назначение выборов мэра Киева и Киевского городского совета”, - сказал Яценюк.
По его мнению, Партия регионов “работает исключительно на себя”. “Они зато очень хорошо голосуют за закон о внесении изменений в бюджет, там где украсть можно, и за векселя, и за все иное”, - добавил лидер фракции “Батькивщина”.
Кроме того, Яценюк выразил убеждение, что “ситуация изменится только в 2015 году”. “До 2015 года эти будут дальше грабить бюджет и делать все, чтобы получить еще власть после 2015 года”, - сказал он.
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Яценюк, который является автором проекта закона “Об отмене необоснованных льгот и привилегий для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства”, заявил, что этот закон позволил бы сэкономить 2 млрд грн.
«Это отмена льгот для Президента Украины, премьер-министра, народных депутатов, членов правительства и местных администраций», - подчеркнул Яценюк.
Он отметил, что сэкономленные средства можно было бы направить на образование, на лечение, в том числе на завершение строительства больницы «Охматдет».