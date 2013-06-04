Яценюк: ПР голосует за законы, где можно украсть

ак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после того, как Верховная Рада не поддержала ни один из оппозиционных законопроектов об объединении должностей председателя КГГА и Киевского городского совета.

“Партия регионов не проголосовала за отмену льгот и привилегий, не проголосовала за законопроекты относительно реального самоуправления в городе Киеве, не проголосовала за назначение выборов мэра Киева и Киевского городского совета”, - сказал Яценюк.

По его мнению, Партия регионов “работает исключительно на себя”. “Они зато очень хорошо голосуют за закон о внесении изменений в бюджет, там где украсть можно, и за векселя, и за все иное”, - добавил лидер фракции “Батькивщина”.

Кроме того, Яценюк выразил убеждение, что “ситуация изменится только в 2015 году”. “До 2015 года эти будут дальше грабить бюджет и делать все, чтобы получить еще власть после 2015 года”, - сказал он.

По теме: ВР не поддержала отмену необоснованных льгот функционеров

Яценюк, который является автором проекта закона “Об отмене необоснованных льгот и привилегий для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства”, заявил, что этот закон позволил бы сэкономить 2 млрд грн.

«Это отмена льгот для Президента Украины, премьер-министра, народных депутатов, членов правительства и местных администраций», - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что сэкономленные средства можно было бы направить на образование, на лечение, в том числе на завершение строительства больницы «Охматдет».