Глава МИД Литвы: "дело Тимошенко" стало лакмусовой бумажкой

Об этом в интервью изданию «Коммерсанъ-Украина» (от 4 июня с. г.) заявил Линас Линкявичюс - министр иностранных дел Литвы, которая через неделю станет страной-председателем ЕС, а в ноябре примет саммит Восточного партнерства.

В частности, в ответ на вопрос «Является ли освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко условием подписания Соглашения об ассоциации?», глава МИД Литвы отметил: «Украина должна снять все подозрения о том, что у вас существует выборочное правосудие. Вам следует учитывать, что дело Тимошенко для некоторых европейских столиц стало символом, лакмусовой бумажкой правового государства. Надо иметь в виду, что для некоторых европейских государств это (освобождение Юлии Тимошенко) является условием подписания СА. Пока является. Если Украина сделает шаги к тому, чтобы доказать, что процессы идут в правовом поле, то это не будет проблемой».

Линкявичус сказал, что дело Тимошенко «является символом. Эти требования нужно воспринимать очень серьезно, нужно помнить, что для согласия на подписание СА необходим консенсус Совета ЕС. К сожалению, украинской властью эта ситуация, насколько я понял, воспринимается недостаточно серьезно».

Комментируя решение Конституционного Суда, который продлил полномочия Киевсовета до 2015 года, глава МИД Литвы сказал, что, «конечно, в европейской практике такого не должно быть. Соглашусь, есть моменты, в которых сложно увидеть прогресс. Но мы стараемся найти хоть какие-то признаки улучшения ситуации. В вопросах, касающихся выборов, они есть, в то время как в остальных двух сферах (реформа судебной системы и ликвидация выборочного правосудия - "Ъ") даже такого прогресса не видно. Поэтому я вынужден признать: если бы сегодня нам пришлось принимать решение о готовности Евросоюза пописать СА, то оно было бы отрицательным…»

При этом Линкявичус отметил «еще один момент» - «подписание в Минске документа, содержания которого мы не знаем (Меморандум об углублении сотрудничества Украины с Евразийской экономической комиссией - "Ъ").

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На замечание о том, что в СМИ уже появился текст меморандума, глава литовского МИДа сказал: «Но я бы хотел прочесть и изучить его перед подписанием, раз уж Евросоюз договорился с украинской стороной, что мы будем консультироваться по таким вопросам. Мы, конечно, можем и после заключения меморандума почитать в Интернете, что же там было подписано, это тоже вариант. Но, наверное, мы все-таки должны сотрудничать как-то иначе».

Отвечая на вопрос «Обязательство Украины консультироваться с ЕС зафиксировано документально?», Линкявичус подчеркнул: «Если мы будем каждый возможный шаг описывать в договорах за подписями сторон, это нельзя будет назвать диалогом! Поймите, мы - ваши друзья, мы не проверяющая инстанция, не аудиторы. Мы хотим подписать договор об ассоциации, но одни, без Украины, не сможем этого сделать. Я думаю, что между нами должно быть доброжелательное отношение. Во время визита я почувствовал, что оно у нас есть — мы откровенно вели разговор. В том числе хочу отметить, что мне понравилась предметная встреча с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым. Но в будущем, я это подчеркиваю, нам надо взаимодействовать по-другому».