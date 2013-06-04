МИД Литвы предостерегает Украину «не переступать линию» в отношениях с Россией

«Мы постоянно говорим нашим украинским коллегам: пришло время делать выбор. Если вы решите перешагнуть определенную линию во взаимоотношениях с Таможенным союзом, то не сможете подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом». Об этом в интервью изданию «Коммерсанъ-Украина» (от 4 июня с. г.) заявил Линас Линкявичюс - министр иностранных дел Литвы, которая через неделю станет страной-председателем ЕС, а в ноябре примет саммит Восточного партнерства.

В частности, отвечая на вопрос «Насколько влияет на процесс евроинтеграции сближение Украины с Таможенным союзом?», Линкявичус сказал: «Мы понимаем, что вам необходимы контакты с Россией и другими традиционными рынками. От этого зависит ВВП и состояние экономики, и к этому у ЕС совершенно нет вопросов! Если кто-то думает, что при сближении с ЕС нужно обрубить все связи с другой стороной, то это просто глупо. Но мы говорим о правилах игры, о согласовании тарифных позиций. И мы постоянно говорим нашим украинским коллегам: пришло время делать выбор. Если вы решите перешагнуть определенную линию во взаимоотношениях с Таможенным союзом, то не сможете подписать СА с Евросоюзом. Именно поэтому мы так внимательно следим за процессом. Если меморандум, заключенный 31 мая, не выходит за эти рамки, как нас уверяет украинская сторона, то это не проблема. Но определять, есть ли проблема в том или ином договоре с внешним объединением, например с Таможенным союзом, должны эксперты. Поэтому мы и говорим, что нужно консультироваться».

При этом, в ответ на вопрос, будет ли подписано Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ноябре в Вильнюсе, глава МИД Литвы сказал: «Такая возможность существует, но гарантии нет. То же касается перехода Украины на второй этап выполнения плана действия визовой либерализации: это достижимо, но не гарантировано, вам нужно над этим работать».

По словам Линкявичуса, он «об этом говорил коллегам в Киеве, ставил в пример ваших соседей из Молдавии, которые намного дальше продвинулись в безвизовом диалоге. На месте украинского руководства я бы уделил визовой сфере основное внимание. Отмена визового режима - достижимая цель, и именно она означает реальную евроинтеграцию для простых людей, которые хотят ездить в ЕС. Украинцы чувствуют себя европейцами. Но нам бы хотелось, чтобы ваша страна принадлежала к Европе не только по географическим, но и по другим признакам».