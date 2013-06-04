В Тернополе суд оштрафовал двух «свободовцев»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 4 июня, принял Тернопольский горрайонный суд.

В постановлении суда указано, что 4 июня около часа ночи на ул. Русской молодые люди на просьбу представителей милиции предъявить документы и пройти в служебный автомобиль для дальнейшей доставки в управление милиции и установления их личностей отказались это сделать в категорической форме, вели себя вызывающе, выражались нецензурными словами, т.е. совершили злостное неповиновение требованиям работников милиции, что является правонарушением, предусмотренным ст. 185 Кодекса Украины об административных нарушениях.

Подсудимые своей вины в совершении данного правонарушения не признали и просили не привлекать их к административной ответственности.

В то же время судья был склонен считать, что вина задержанных доказана материалами дела, в частности протоколом и рапортами, составленными работниками милиции.

Следовательно, на двух молодых людей решением суда наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 136 грн.

По теме: В Тернополе задержали «свободовцев», расклеивавших листовки против власти

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, в Тернополе задержали двух активистов ВО «Свобода», которые расклеивали листовки с обвинениями представителей областной власти в измене Украины.

В пресс-службе облорганизации ВО «Свобода» отметили, что листовка имела все официальные реквизиты, необходимые для выпуска подобной печатной продукции, и размещалась в разрешенных местах. Таким способом члены организации хотели обратить внимание общественности на незаконные, по их мнению, действия правоохранителей во время событий 9 мая в парке Славы.

По факту распространения листовок было открыто производство по ч. 1 ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов).

9 мая в Тернополе в парке Славы во время акции сторонников Коммунистической партии Украины «Парад победителей» возникло столкновение между правоохранителями и сторонниками «Свободы». 8 представителей ВО «Свобода», которые принимали участие в столкновении с милиционерами, суд приговорил к 5 суткам админареста, еще одного - приговорили к 3 дням ареста, а два сторонника молодежной организации "Сокол" оплатили по 250 грн штрафа.